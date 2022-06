Pioggia d'oro per gli azzurri dal nuoto alla scherma

Dal nuoto alla scherma, gli azzurri conquistano quattro medaglie d'oro. Thomas Ceccon trionfa nei 100 metri dorso segnando anche il record del mondo.

Agenzia ANSA Mondiali nuoto: oro e record mondo Ceccon nei 100 dorso

Successo di Benedetta Pilato nei 100 metri rana femminili ai Mondiali di nuoto a Budapest.

Agenzia ANSA Mondiali di nuoto: oro Pilato nei 100 metri rana donne - Nuoto Nella finale di Budapest (ANSA)

L'Italia del nuoto sincronizzato festeggia un lunedì speciale ai Mondiali di Budapest, esultando prima per l'oro di Giorgio Minisini e Lucrezia Ruggiero nel misto tecnico e poco dopo per il bronzo conquistato dalla squadra nella combinata, la decima medaglia di sempre ai campionati del mondo, e la prima in questa specialità.

Cambiano le interpreti ma non il risultato. L'Italia del fioretto femminile conferma il suo predominio in campo internazionale e agli Europei di Antalya torna sul tetto continentale con un percorso impeccabile, concluso con un netto successo in finale con la Francia per 45-23. La squadra composta da Alice Volpi, Arianna Errigo, Martina Favaretto e Francesca Palumbo e guidata dal ct, Stefano Cerioni, partiva con i favori del pronostico e non ha tradito le attese, raddoppiando il bottino di ori della spedizione azzurra che finora ha messo in carniere ben dieci medaglie, di cui cinque argenti e tre bronzi.