Mondiali sincro: oro per Minisini-Ruggiero

Giorgio Minisini e Lucrezia Ruggiero sono i campioni del mondo del misto tecnico. Ai mondiali di nuoto in corso a Budapest, i due romani hanno confermato la prima posizione dell'eliminatoria di sabato (88.5734) e migliorato anche il punteggio vincendo l'oro con 89.2685 punti, di cui 27.3 per l'esecuzione, 27.1 per l'impressione artistica e 34.8685 per gli elementi. La medaglia d'argento è andata al Giappone, con i fratelli Tomoka e Yotaro Sato (86.5939 punti) e il bronzo è stato conquistato dai cinesi Shi Haoyu e Zhang Yiyao (86.4425).