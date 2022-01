Serie A: Cagliari-Fiorentina

La Fiorentina a Cagliari senza Dusan Vlahovic e Riccardo Saponara dopo aver annunciato, attraverso un comunicato sui propri canali ufficiali, che ''due membri del gruppo squadra regolarmente vaccinati e asintomatici sono risultati positivi al Covid-19 ad un tampone eseguito nella giornata odierna''. La società viola ha attivato tutte le procedure previste dal protocollo in vigore e informato le autorità competenti: l'attesa per il responso dei tamponi ha fatto ritardare il volo per la Sardegna di qualche ora. Per la gara di domani Vincenzo Italiano ha convocato 23 calciatori e senza Vlahovic e Saponara, oltre a Martinez Quarta che ha ripreso ad allenarsi oggi dopo lo stop per covid, è probabile l'esordio dal primo minuto di Piatek e Ikoné. Assente sempre anche Amrabat impegnato in Coppa d'Africa.