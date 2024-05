Finale Coppa Italia: Atalanta-Juventus 0-1 DIRETTA

ATALANTA-JUVENTUS 0-1 DIRETTA



4' Atalanta-Juventus 0-1 - Gol di Dusan Vlahovic (Juventus)



La Coppa Italia, per l'Atalanta di Gian Piero Gasperini, rappresenta il primo match point per rendere la stagione indimenticabile. Alla sesta partecipazione, infatti, la Dea ha l'occasione per portare a casa il trofeo nazionale per la seconda volta nella sua storia; dopo la prima, datata 1963, per i nerazzurri sono arrivate quattro sconfitte all'ultimo atto. Una maledizione che il tecnico vuole interrompere: "Ho sempre pensato che la Coppa Italia fosse l'unico trofeo possibile per l'Atalanta in quanto Champions e scudetto erano troppo distanti. E' la terza finale in cinque anni; le altre non sono andate bene ma noi siamo testardi. Ora abbiamo tutta l'intenzione di riuscire a vincere la finale", le parole del tecnico.

Una sfida, per l'Atalanta, per dimostrare la propria forza, frutto di un percorso iniziato da lontano e ora maturo per raccogliere i frutti del duro lavoro. Anche se Gasperini rifiuta il ruolo di favorita tanto da sottolineare come questo "ha sempre contato poco. Spero che arriveremo alla Juventus con lo stesso spirito mostrato con la Roma; se sapremo metterlo in campo avremo più chance. Ma la Juventus rimane una squadra indubbiamente forte", prosegue il tecnico. A pesare, però, sarà l'assenza di Gianluca Scamacca, ammonito nella semifinale di ritorno e squalificato per l'atto finale: "Tatticamente l'assenza di Scamacca ci costringerà a trovare altre situazioni e mi dispiace per lui che è stato privato di una finale. Forse dovremmo pensare di adeguarci a quello che succede in Europa. Le ammonizioni, almeno nelle semifinali si azzerano perché così diventa un peccato in quanto nelle finali ci devono essere sempre i giocatori migliori".

L'unica possibilità, per la Juventus di Massimiliano Allegri, di non chiudere l'anno a zero titoli, così come già successo l'anno scorso. I bianconeri, con la partecipazione alla prossima Champions League in tasca, si aggrappano alla Coppa Italia, scialuppa di salvataggio di una stagione che poteva essere magica e, invece, non lo è diventata. "Per tutti noi può essere l'ultima finale, non è detto che ognuno di noi possa giocarne un'altra l'anno prossimo", esordisce Allegri consapevole che, certi treni soprattutto in certe stagioni, non sono da perdere. A chi fa notare al tecnico bianconero che la sua Juventus arriva al grande appuntamento da sfavorita, una cosa decisamente insolita per il club bianconero, risponde che "le partite vanno vinte sul campo. Per esperienza, la cosa che ho imparato è che il calcio ti si può rovesciare a favore o contro. Dobbiamo avere la convinzione di poter portare a casa il trofeo e metteremo tutto quello che abbiamo per vincere questa coppa".

Un successo che consentirebbe a Massimiliano Allegri di diventare il primo allenatore nella storia a sollevare cinque volte la Coppa Italia, staccando così Sven Goran Eriksson e Roberto Mancini, fermi insieme al livornese a quota quattro. Ma per l'allenatore esiste solo il presente rappresentato dall'Atalanta che "vive un momento di grande euforia, noi dobbiamo essere bravi a giocare una partita da finale", le sue parole. Una stagione particolare quella bianconera, vissuta con la grande euforia per la possibile lotta scudetto con l'Inter, prima del calo delle ultime giornate. Allegri, però, sottolinea come l'importante sia che "l'anno prossimo la Juventus partecipi alla Champions League. Sembra un obiettivo piccolo ma ci sono dei momenti in cui se non puoi vincere devi comunque avere degli obiettivi". Proprio la Coppa Italia, quindi, potrebbe essere il salvagente a cui aggrapparsi perché, come ammesso da Danilo, "vincere questa finale darebbe un senso alla stagione. Questo per noi sarebbe un premio per il nostro lavoro di squadra.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA