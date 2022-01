Serie A: Milan-Juventus, formazioni

Vuole provarci ancora, Massimiliano Allegri. E il suo rendimento personale contro il Milan è da applausi: 20 gare disputate in carriera, 13 vittorie e appena cinque sconfitte. I tonfi, inoltre, sono arrivati quasi tutti quando allenava ancora il Cagliari, mentre in sella alla Juventus ha ricevuto tante gioie. Gli unici due dispiaceri risalgono al 2016, quando in campionato perse a San Siro a causa dell'eurogol di Locatelli, oggi bianconero, e a Doha cedette ai rigori in finale di Coppa Italia. Due sconfitte, poi una lunghissima striscia di vittorie: il pareggio della gara d'andata di questa stagione è arrivato dopo otto successi consecutivi contro la sua vecchia squadra. Il tecnico sarà nuovamente avversario alla Scala del Calcio, là dove in quattro anni ha vinto i primi trofei in panchina con lo scudetto 2010/2011 e la Supercoppa Italiana nel 2011. Domenica sera dovrà mettere da parte le emozioni e provare a lanciare ancora più su la sua Juve. La zona Champions è a portata di mano a un solo punto, anche se l'Atalanta ha una partita da recuperare, e soprattutto è stata avvicinata dopo un trend positivo iniziato due mesi fa, con l'ultima sconfitta in campionato proprio contro gli orobici lo scorso 27 novembre. Nella formazione che Allegri ha in mente ci saranno un paio di rientri importanti rispetto al successo contro l'Udinese: Chiellini torna dal primo minuto per affiancare De Ligt in difesa, a centrocampo Locatelli dovrebbe trovare spazio insieme a Bentancur, in attacco sarà ancora Dybala a supportare Morata come terminale offensivo. C'è poi un grande dubbio in fascia, con Bernardeschi che scalpita dopo aver smaltito le noie muscolari e che punta a rispedire in panchina Kulusevski. Allegri rinnova la fiducia a McKennie: lo statunitense è tra i bianconeri più in forma, è reduce da due gol di fila e vuole esultare di nuovo a San Siro dopo la firma sul momentaneo vantaggio in Supercoppa contro l'Inter.

Probabili formazioni Milan-Juventus.

Milan (4-2-3-1): 16 Maignan; 25 Florenzi, 20 Kalulu, 13 Romagnoli, 19 Hernandez; 8 Tonali, 41 Bakayoko; 56 Saelemaekers, 10 Diaz, 17 Leao: 11 Ibrahimovic. (1 Tatarusanu, 83 Mirante, 2 Calabria, 46 Gabbia, 33 Krunic, 4 Bennacer, 30 Messias, 7 Castillejo, 27 Maldini, 12 Rebic, 9 Giroud) All. Pioli. Squalificati: nessuno. Diffidati: Theo Hernandez Indisponibili: Kjaer, Tomori, Plizzari, Kessié, Ballo Touré; Pellegri.

Juventus (4-2-3-1): 1 Szczesny; 11 Cuadrado, 4 De Ligt, 3 Chiellini, 17 Pellegrini; 27 Locatelli, 30 Bentancur; 14 McKennie, 10 Dybala, 20 Bernardeschi; 9 Morata (23 Pinsoglio, 36 Perin, 2 De Sciglio, 5 Arthur, 6 Danilo, 12 Alex Sandro, 18 Kean, 21 Kaio Jorge, 24 Rugani, 25 Rabiot, 44 Kulusevski, 45 De Winter). All. Allegri. Squalificati: nessuno. Diffidati: Bernardeschi, Danilo, Locatelli. Indisponibili: Chiesa, Bonucci.

Arbitro: Di Bello di Brindisi Quote Snai: 2.65; 3.10; 2.80.