Serie A: Udinese-Fiorentina, probabili formazioni

La Fiorentina di Italiano prova a smaltire il ko con l'Inter in casa di un'Udinese in fase negativa, ma che ha dato confortanti segni di ripresa contro la Roma. In campo domenica alle 15 anche Empoli-Bologna e Sassuolo-Salernitana

Probabili formazioni

Udinese (3-5-2): 1 Silvestri; 2 Perez, 17 Nuytinck, 3 Samir; 93 Soppy 37 Pereyra, 11 Walace, 6 Makengo, 19 Stryger Larsen; 23 Pussetto, 9 Beto (A disp. 20 Padelli, 66 Piana, 4 Zeegelar, 13 Udogie, 16 Molina, 50 Becao, 87 De Maio, 5 Arslan, 8 Jajalo, 24 Samardzic, 45 Forestieri, 10 Deulofeu). All.: Gotti. Squalificati: nessuno Diffidati: nessuno. Indisponibili: Nestorovski, Success.

Fiorentina (4-3-3): 69 Dragowski; 29 Odriozola, 4 Milenkovic, 2 Quarta, 3 Biraghi; 5 Bonaventura, 18 Torreira, 32 Duncan; 7 Callejon, 9 Vlahovic, 8 Saponara. (1 Terracciano, 25 Rosati, 98 Igor, 17 Terzic, 23 Venuti, 34 Amrabat, 24 Benassi, 15 Pulgar, 14 Maleh, 33 Sottil, 55 Nastasic, 91 Kokorin). All.: Vincenzo Italiano. Squalificati: Gonzalez. Diffidati: nessuno. Indisponibili: Castrovilli. Arbitro: Ghersini di Genova Quote Snai: 3,05; 3,35; 2,35.

Empoli (4-3-1-2): 13 Vicario; 30 Stojanovic, 34 Ismajli, 6 Romagnoli, 3 Marchizza; 32 Haas, 28 Ricci, 27 Zurkovski; 10 Bajrami; 7 Mancuso, 99 Pinamonti (1 Ujkani, 22 Furlan, 65 Parisi, 33 Luperto, 42 Viti, 25 Bandinelli, 11 Di Francesco, 5 Stulac, 19 Asllani, 8 Henderson, 19 La Mantia, 9 Cutrone). All.: Andreazzoli. Squalificati: nessuno Diffidati: nessuno Indisponibili: Fiamozzi, Damiani, Tonelli. Bologna (4-3-3): 28 Skorupski, 29 De Silvestri, 17 Medel, 5 Soumaoro, 3 Hickey, 32 Svanberg, 8 Dominguez, 21 Soriano, 7 Orsolini, 9 Arnautovic, 99 Barrow. (22 Bardi, 4 Bonifazi, 6 Theate, 15 Mbaye, 35 Dijks, 55 Vignato, 10 Sansone, 11 Skov Olsen, 19 Santander, 20 Van Hooijdonk, 77 Cangiano). All.: Mihajlovic. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno. Indisponibili: Kingsley, Schouten. Arbitro: Giacomelli di Trieste Quote Snai: 2,65; 3,65; 2,50.

Sassuolo (4-2-3-1): 47 Consigli, 17 Muldur, 21 Chiriches, 31 Ferrari, 6 Rogerio, 8 Lopez, 20 Harroui, 25 Berardi, 10 Djuricic, 7 Boga, 18 Raspadori. (56 Pegolo, 3 Goldaniga, 5 Ayhan, 13 Peluso, 22 Toljan, 77 Kyriakoupolos, 4 Magnanelli, 16 Frattesi, 23 Traore, 97 Henrique, 91 Scamacca, 92 Defrel. All.: Dionisi. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno. Indisponibili: Obiang, Romagna Salernitana (3-4-1-2): 72 Belec; 23 Gyomber, 6 Strandberg, 31 Gagliolo; 24 Kechrida, 2 M.Coulibaly, 18 L. Coulibaly, 19 Ranieri; 22 Obi; 11 Djuric, 9 Bonazzoli (1 Fiorillo, 5 Veseli, 26 Bogdan, 4 Jaroszynski, 33 Delli Carri, 7 Ribery, 14 Di Tacchio, 8 Schiavone, 20 Kastanos, 21 Zortea, 25 Simy, 15 Gondo). All.: Castori. Squalificati: nessuno Diffidati: nessuno Indisponibili, 28 Capezzi, 13 Aya, 3 Ruggeri. Arbitro: Giua di Olbia Quote Snai: 1,43; 4,75; 6,75