Serie A: Juventus-Sampdoria, probabili formazioni

Juventus-Sampdoria in campo domenica alle 12.30

Tra i dolori recenti della Juve, la grande gioia della vittoria agli Europei, il Var e le tecnologie. Giorgio Chiellini a tutto campo nell'intervista all'Italian Tech Week, alle Ogr di Torino. Il presente è difficile, anche se un po' meno duro dopo la vittoria a La Spezia. "Bisogna riuscire a mantenere la nave salda in un mare in tempesta. Siamo un po' in tempesta, ma in porto la nave ci arriverà. Se un po' ammaccata o a vele spiegate lo vedremo, ma in porto arriverà" Dall'alto della sua lunga esperienza Chiellini invita a non avere fretta nei giudizi e nei verdetti: "Come in tutte le cose - ha detto - ci vuole tempo per trovare un equilibrio. Quando ci sono grossi scossoni, ambientali come un terremoto e non, ci vuole un po' di tempo per assestarsi e per ripartire. Purtroppo nel mondo di oggi non c'è pazienza".

Probabili formazioni

Juventus (4-3-3): 36 Perin; 2 De Sciglio, 19 Bonucci, 4 De Ligt, 12 Alex Sandro; 11 Cuadrado, 14 McKennie, 27 Locatelli, 20 Bernardeschi; 9 Morata, 18 Kean (1 Szczesny, 23 Pinsoglio, 3 Chiellini, 6 Danilo, 8 Ramsey, 10 Dybala, 17 Pellegrini, 22 Chiesa, 24 Rugani, 25 Rabiot, 30 Bentancur, 44 Kulusevski). All. Allegri. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno. Indisponibili: Arthur, Kaio Jorge. Sampdoria (4-4-2): 1 Audero; 24 Bereszynski, 15 Colley, 22 Yoshida, 3 Augello; 87 Candreva, 6 Ekdal, 2 Thorsby, 38 Damsgaard; 27 Quagliarella, 10 Caputo. (33 Falcone, 25 Alex Ferrari, 4 Chabot, 29 Murru, 19 Dragusin, 12 Depaoli, 16 Askildsen, 11 Ciervo, 5 Adrien Silva, 70 Trimboli 9 Torregrossa). All.: D'Aversa. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno. Indisponibili: Gabbiadini, Ihattaren, Verre, Ronaldo Vieira. Arbitro: Ayroldi di Molfetta Quote Snai: 1,32; 5,50; 9,00.