Serie A: Juventus-Milan, probabili formazioni

In campo domenica alle 20.45 Juventus-Milan (DIRETTA)

Nonostante i contraddittori risultati in Champions è il Milan che si avvicina col petto in fuori, dopo tanti anni in soggezione, alla sfida di domenica sera allo Stadium. La Juve è a -8 e c'è la possibilità di assestarle un ko che potrebbe tramortire gli ex campioni. E' il clou della quarta giornata della serie A, piazzata in mezzo all'avvio delle coppe e ad altri due turni in pochi giorni. Entro fine settembre la classifica avrà una lettura più corretta.

Allegri si tiene stretto il successo di Malmoe che fa morale, ma sa bene che si gioca molte delle sue ambizioni col pimpante Milan di Pioli, finora la piu' convincente in campionato nonostante la lezione subita a Liverpool. Torna Chiellini mentre Chiesa prova a recuperare (nel caso arretrerebbe Cuadrado) ma molto dipende dalla vena del rinfrancato Dybala che in carriera ha gia' segnato otto gol agli avversari. Il Milan è privo di un Ibra che deve fare i conti sempre più spesso con gli acciacchi dell'età. Prevedibile una staffetta Giroud-Rebic mentre i punti fermi sono Tonali, Kessie, Tomori e Diaz. Molto dipenderà anche dall'efficienza dei portieri Maignan e Szczesny.

Probabili formazioni

Juventus (4-4-2): 1 Szczesny; 6 Danilo, 19 Bonucci, 3 Chiellini, 12 Alex Sandro; 11 Cuadrado, 30 Bentancur, 27 Locatelli, 25 Rabiot; 9 Morata, 10 Dybala. (36 Perin, 23 Pinsoglio, 2 De Sciglio, 4 De Ligt, 8 Ramsey, 14 McKennie, 17 Pellegrini, 18 Kean, 20 Bernardeschi, 22 Chiesa, 24 Rugani, 44 Kulusevski). All. Allegri. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno. Indisponibili: Arthur, Kaio Jorge.

Milan (4-2-3-1): 16 Maignan; 2 Calabria, 24 Kjaer, 23 Tomori, 19 Hernandez; 8 Tonali, 79 Kessie; 56 Saelemaekers, 10 Brahim Diaz, Leao; 9 Giroud (1 Tatarusanu, 77 Plizzari, 20 Kalulu, 46 Gabbia, 13 Romagnoli, 5 Ballo-Touré, 4 Bennacer, 7 Castillejo, 25 Florenzi, 27 Maldini, 12 Rebic, 64 Pellegri) All. Pioli Squalificati: nessuno Diffidati: nessuno Indisponibili: Krunic, Bakayoko, Ibrahimovic Arbitro: Doveri di Roma 1 Quote Snai: 2,10; 3,50; 3,40