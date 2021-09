Serie A: Venezia-Spezia, formazioni

Domenica alle 15 in campo Venezia-Spezia (DIRETTA)

Contro il Venezia, per lo Spezia è già tempo di esami. Un punto nelle prime tre giornate non fanno dormire sonni tranquilli ai liguri di Thiago Motta, il cui prologo di stagione non è stato certo fortunato, con un ritiro azzoppato dal Covid e una rosa completata solo negli ultimi giorni di mercato. "Contro l'Udinese meritavamo di vincere, e questa settimana siamo partiti con questa consapevolezza per allenarci al meglio in vista del Venezia" spiega Motta, che per la sfida del Penzo non potrà contare su Colley e Agudelo, infortunati. "Non credo sia sfortuna, anche le altre squadre hanno gli stessi problemi, chi più e chi meno" dice Motta, che vede nel Venezia "una squadra che sta crescendo, guidata da un ottimo allenatore; sono reduci da una buona prestazione contro l'Empoli e a casa loro sarà una sfida dura, ma molto interessante; noi dovremo essere bravi a tenere i ritmi alti. I ragazzi sono pronti, hanno lavorato duramente per prepararsi al meglio a questa partita, sono giovani e hanno voglia di riscattarsi". Della squadra che raggiungerà il Veneto dovrebbe far parte anche Nzola, ma a partire titolare in attacco dovrebbe essere Manaj. Dell'undici titolare dovrebbe far parte anche, il giovane francese Janis Antiste, che ha fatto molto bene alla sua prima da titolare in Serie A contro l'Udinese. "Sono molto soddisfatto del suo impegno, sta cercando di dare il massimo in allenamento per guadagnarsi minuti in campo. Fisicamente è più che pronto" afferma Motta"

Probabili formazioni

Venezia (4-3-3): 1 Maenpaa; 7 Mazzocchi, 31 Caldara, 32 Ceccaroni, 3 Molinaro; 27 Busio, 33 Crnigoj, 5 Vacca; 10 Aramu, 14 Henry, 17 Johnsen. (25 Neri, 55 Haps, 13 Modolo, 22 Ebuhei, 28 Schnegg, 30 Svoboda, 8 Tessmann, 18 Heymans, 23 Kiyine, 42 Peretz, 9 Forte, 11 Sigurdsson, 77 Okereke). All. P.Zanetti. Squalificati: Nessuno Diffidati: nessuno. Indisponibili: Lezzerini, Fiordilino, Ala-Myllymachi.

Spezia (4-3-3): 1 Zoet; 27 Amian, 28 Erlic, 43 Nikolaou, 20 S.Bastoni; 8 Kovalenko, 7 Sala, 25 Maggiore; 10 Verde, 9 Manaj, 22 Antiste. (94 Provedel, 21 Ferrer, 13 Reca, 14 Kiwior, 15 Hristov, 6 Bourabia 31 Sher, 9 Manaj, 18 Nzola, 29 Salcedo, 11 Gyasi, 44 Strelec). All.: Thiago Motta. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno. Indisponibili: Leo Sena, Agudelo, Colley. Arbitro: Abisso di Palermo. Quote Snai: 2,40; 3,45; 2,85.