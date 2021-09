Serie A: Empoli-Sampdoria, formazioni

In campo domenica alle 12.30 Empoli-Sampdoria (DIRETTA)

A Empoli per cercare la prima vittoria: la Sampdoria è dalla stagione 2013/14 che non comincia il campionato senza successo nei primi quattro turni. In quel caso furono due pareggi e altrettante sconfitte. Oggi invece la squadra di D'Aversa ha perso al debutto col Milan ma ha portato a casa un punto prezioso prima col Sassuolo e poi con l'Inter. Il tecnico conferma il 4-4-2 con Caputo che sogna il primo gol ufficiale con la maglia blucerchiata: al suo fianco Quagliarella che non ha ancora trovato il gol nelle prime tre giornate di campionato ed è dal campionato 2008/09 che non manca questo appuntamento nei primi quattro turni di Serie A.

Probabili formazioni

Empoli (4-3-1-2): 13 Vicario; 30 Stojanovic, 26 Tonelli, 33 Luperto, 3 Marchizza; 32 Haas, 28 Ricci, 8 Henderson; 10 Bajrami; 7 Mancuso, 99 Pinamonti. (1 Ujkani, 22 Furlan, 65 Parisi, 6 Romagnoli, 34 Ismajli, 35 Baldanzi, 11 Di Francesco, 5 Stulac, 25 Bandinelli, 27 Zurkovski, 19 La Mantia, 9 Cutrone). All.: Andreazzoli. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno. Indisponibile: Fiamozzi.

Sampdoria (4-4-2): 1 Audero; 24 Bereszynski, 15 Colley, 22 Yoshida, 3 Augello; 87 Candreva, 5 Adrien Silva, 2 Thorsby, 38 Damsgaard; 27 Quagliarella, 10 Caputo. (33 Falcone, 25 Alex Ferrari, 4 Chabot, 29 Murru, 19 Dragusin, 12 Depaoli, 6 Ekdal, 16 Askildsen, 11 Ciervo, 8 Verre, 9 Torregrossa, 20 Ihattaren). All.: D'Aversa. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno. Indisponibili: Gabbiadini, Ronaldo Vieira. Arbitro: Mariani di Aprilia. Quote Snai: 2,55; 3,65; 2,60.