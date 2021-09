Serie A: Verona-Roma e Lazio-Cagliari, probabili formazioni

In campo domenica alle 18 Verona-Roma e Lazio-Cagliari (DIRETTA)

Mourinho dopo il 5-1 col Cska interpreta la parte del pompiere in un ambiente infiammabile come quello romano: qualche problema c'e' quando cambia sette titolari, ma la squadra gira, ha carattere e si avvale di un Pellegrini trascinatore e goleador. A Verona i giallorossi troveranno una squadra a zero punti e col morale sotto i tacchi che Tudor dovra' rigenerare affidandosi ai gol e al talento di Simeone.

Balbetta invece la Lazio, reduce dal ko di Istanbul con l'harakiri di Strahoska. Gli schemi di Sarri necessitano di tempo, ma i primi risultati avevano fatto pensare diversamente. Serve un successo rinfrancante contro il Cagliari affidato al 'sergente' Mazzarri con un ex che vorrà farsi rimpiangere, Keita.

Probabili formazioni

Verona (3-4-2-1): 96 Montipò; 27 Dawidowicz, 21 Guenter, 23 Magnani; 5 Faraoni, 61 Tameze, 14 Ilic, 8 Lazovic; 7 Barak, 10 Caprari; 99 Simeone. (1 Pandur, 22 Berardi, 16 Casale, 31 Sutalo, 20 Ruegg, 30 Frabotta, 17 Ceccherini, 24 Bessa, 78 Hongla, 9 Kalinic, 18 Cancellieri, 11 Lasagna). All: Tudor. Squalificati: nessuno. Doffidati: nessuno. Indisponibili: Veloso.

Roma (4-2-3-1): 1 Rui Patricio; 2 Karsdorp, 23 G.Mancini, 3 Ibanez, 5 Vina; 17 Veretout, 4 Cristante; 22 Zaniolo, 7 Lo.Pellegrini, 77 Mkhitaryan; 9 Abraham. (87 Fuzato, 63 Boer, 13 Calafiori, 6 Smalling, 19 Reynolds, 24 Kumbulla, 42 Diawara, 14 Villar, 55 Darboe, 59 Zalewski, 92 El Shaarawy, 21 Mayoral, 11 Carles Perez, 14 Shomurodov). All.: Mourinho. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno. Indisponibile: Spinazzola. Arbitro: Maresca di Napoli. Quote Snai: 4,00; 3,90; 183.

Lazio (4-3-3): 25 Reina; 77 Marusic, 3 Luiz Felipe, 33 Acerbi, 23 Hysaj; 21 Milinkovic-Savic, 6 Leiva; 10 Luis Alberto; 9 Pedro, 17 Immobile, 7 Felipe Anderson. A disp. 1 Strakosha, 4 Patric, 26 Radu, 29 Lazzari, 88 Basic, 8 Akpa-Akpro, 5 Escalante, 32 Cataldi, 20 Zaccagni, 27 Moro, 94 Muriqi, 18 Romero. All. Martusciello. Squalificati: Sarri. Diffidati: nessuno. Indisponibili: nessuno.

Cagliari (3-5-2): 28 Cragno, 4 Caceres, 23 Ceppitelli, 44 Carboni, 25 Zappa, 18 Nandez, 8 Marin, 14 Deiola, 29 Dalbert, 10 Joao Pedro, 9 Keita. (31 Radunovic, 1 Aresti, 12 Bellanova, 15 Altare, 22 Lykogiannis, 21 Oliva, 27 Grassi, 26 Cavuoti, 20 Pereiro, 30 Pavoletti, 17 Farias). All.: Mazzarri. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno. Indisponibili: Godin, Rog, Strootman. Arbitro: Ghersini di Genova Quote Snai: 1,45; 4,75; 6,50