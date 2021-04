LaLiga: volata a tre per il titolo

Tutto inalterato in Liga dopo le vittorie delle tre big nel turno infrasettimanale. Sembrerebbe un'ottima notizia per l'Atletico che guida con +3 sul Real Madrid, +5 sul Barcellona e +6 sul Siviglia, ma i catalani devono recuperare giovedi' prossima una gara col Granada e poi hanno la sfida in casa con la capolista l'8 maggio. E' quindi tutto in gioco, intanto nel fine settimana tutte e tre hanno avversari scomodi: in casa il Real Madrid col Betis e in trasferta Barca e Atletico con Villarreal e Athletic.

