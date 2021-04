Serie A: Bologna-Inter, formazioni

Bologna-Inter chiude la 29/ma giornata di Serie A DIRETTA

"L'errore che dobbiamo evitare? Parlare. Non dobbiamo parlare, dobbiamo fare i fatti: zitti e pedalare. Ci aspettano tre gare in nove giorni, sarà importante ricominciare nella giusta maniera". Parole e musica di Antonio Conte, che alla vigilia della sfida contro il Bologna avvisa i suoi: meglio dimenticare quanto fatto finora e mettersi alle spalle i problemi delle ultime settimane tra Covid e nazionali, ora l'Inter deve tornare a correre verso l'obiettivo scudetto. La gara del Dall'Ara, d'altronde, è la prima di tre sfide contro avversarie insidiose e Conte sa che non ci si può permettere errori. "Quella di domani sarà una gara dove affrontiamo un'ottima squadra ben allenata. Sono aggressivi e dovremo fare attenzione - ha proseguito il tecnico nerazzurro in conferenza stampa -. Il miglior messaggio è quello di riprendere da dove abbiamo lasciato. Dopo la sosta non è semplice perchè si deve riannodare il filo del discorso ma sanno bene che non c'è tempo e bisogna ripartire nella giusta maniera". Serve continuare il filotto di otto vittorie consecutive (meglio solo nel 2006/07, quando l'Inter di Mancini si fermò a 17) interrotto dal Covid, con il rinvio della sfida con il Sassuolo. "Col senno di poi magari si poteva fare meglio ma sappiamo benissimo che il Covid c'è e da un anno ci sta massacrando. Il mondo del calcio ha deciso di convivere con questa situazione così come tutti nel quotidiano. Il mio augurio è che si possa risolvere presto la questione cercando di vaccinare tutti", l'opinione di Conte sulla situazione. Anche perché i nerazzurri sono ancora in allerta: i tamponi dei nazionali (italiani compresi) sono risultati negativi, ma rimane il pericolo di qualche contagiato nei prossimi giorni, considerando comunque i tempi di incubazione. Intanto però per la gara di Bologna Conte avrà nuovamente a disposizione Handanovic, Vecino e De Vrij (resta positivo solo D'Ambrosio), anche se il difensore olandese dovrebbe partire dalla panchina con Ranocchia pronto a sostituirlo dal 1'.

Probabili formazioni di Bologna-Inter.

Bologna (4-3-3): 34 Ravaglia, 14 Tomiyasu, 23 Danilo, 5 Soumaoro, 35 Dijks, 30 Schouten, 8 Domiguez, 11 Skov Olsen, 21 Soriano, 10 Sansone, 99 Barrow. (1 Da Costa, 26 Antov, 43 Faragò, 29 De Silvestri, 16 Poli, 18 Baldursson, 32 Svanberg, 7 Orsolini, 55 Vignato, 80 Juwara). All.: Mihajlovic. Squalificati: Palacio. Diffidati: Dijks, Soriano, Tomiyasu. Indisponibili: Hickey, Mbaye, Medel, Santander, Skorupski.

Inter (3-5-2): 1 Handanovic, 37 Skriniar, 13 Ranocchia, 95 Bastoni, 2 Hakimi, 23 Barella, 77 Brozovic, 24 Eriksen, 36 Darmian, 9 Lukaku, 10 Lautaro (27 Padelli, 97 Radu, 6 De Vrij, 15 Young, 5 Gagliardini, 8 Vecino, 12 Sensi, 22 Vidal, 7 Sanchez, 99 Pinamonti). All.: Conte. Squalificati: nessuno. Indisponibili: D'Ambrosio, Perisic, Kolarov. Diffidati: Barella, Bastoni, Brozovic, Lukaku. Arbitro: Giacomelli di Trieste Quote Snai: 7.25 4.75 1,42