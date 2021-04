Serie A: Atalanta Udinese e Napoli Crotone, formazioni

Soltanto sabato mattina Rafael Toloi e Matteo Pessina sapranno se potranno prendere parte ad Atalanta-Udinese alla ripresa del campionato. I due nazionali nerazzurri, in isolamento su disposizione di ATS Bergamo dopo il rientro dalle qualificazioni mondiali con 4 casi di positività al Covid-19 nello staff più lo juventino Bonucci, effettueranno un altro tampone molecolare nel pomeriggio dopo essere risultati negativi ieri e quindi un tampone rapido domattina alle 11. Piotr Zielinski e i tre nazionali italiani del Napoli sono risultati negativi al tampone molecolare effettuato stamattina. Gattuso avrà quindi la rosa a disposizione tranne gli infortunati per la partita di domani contro il Crotone. Per Zielinski, dopo la positività di un test rapido all'aeroporto di Capodichino ieri, è arrivata la negatività a due tamponi molecolari. Via libera dal covid anche per Insigne, Di Lorenzo e Meret, tornati dalla nazionale azzurra in cui c'era un focolaio covid19.

Sette le partite in campo sabato alle 15 DIRETTA