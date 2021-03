Serie A: Bologna-Sampdoria, formazioni

L'obiettivo è chiaro e lo ha ribadito alla vigilia anche il tecnico, Claudio Ranieri: la Samp va a Bologna per far vedere che può prenotare un posto fisso nella parte sinistra della classifica: "Vi siamo da tante giornate nella parte sinistra ed è lì che vogliamo restare". La squadra ligure vuole dare una svolta alla sua stagione e incominciare a buttare lo sguardo verso l'alto, dimenticando definitivamente le sabbie mobili. Al Dall'Ara sono in palio tre punti che possono fare davvero la differenza al cospetto della squadra guidata da Siniša Mihajlovic, indicato come possibile successore di Ranieri nel caso di divorzio alla fine del campionato. Modulo 4-4-2 per i blucerchiati con Keita che lavorerà in attacco con Fabio Quagliarella: una coppia offensiva che certifica chiaramente la volontà di Ranieri di andare in Emilia per prendersi tre punti che significherebbero salvezza anticipata con larghissimo anticipo per Audero e soci.

Probabili formazioni di Bologna-Sampdoria.

Bologna (4-2-3-1): 28 Skorupski; 14 Tomiyasu, 23 Danilo, 5 Soumaoro, 35 Dijks; 30 Schouten, 32 Svanberg; 11 Skov Olsen, 21 Soriano, 10 Sansone; 99 Barrow. (1 Da Costa, 3 Hickey 15 Mbaye, 17 Medel, 26 Antov, 29 De Silvestri, 8 Dominguez, 16 Poli, 18 Baldursson, 7 Orsolini, 55 Vignato, 24 Palacio). All.: Mihajlovic. Squalificati: nessuno. Diffidato: Tomiyasu. Indisponibili: Faragò, Santander.

Sampdoria (4-4-2): 1 Audero; 24 Bereszynski, 21 Tonelli, 25 Alex Ferrari, 3 Augello; 87 Candreva, 18 Thorsby, 6 Ekdal, 14 Jankto; 27 Quagliarella, 23 Gabbiadini. (30 Ravaglia, 95 Avogadri, 22 Yoshida, 19 Regini, 16 Askildsen, 5 Adrien Silva, 38 Damsgaard, 26 Leris, 8 Verre, 11 Ramirez, 10 Keita, 20 La Gumina). All.: Ranieri. Squalificato: Colley Diffidati: Ramirez, Yoshida. Indisponibili: Letica, Torregrossa. Arbitro: Irrati di Pistoia. Quote Snai: 2,30; 3,20; 3,25