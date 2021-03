Serie A: Parma Roma e Torino Inter, le formazioni

Alle 15 in campo Parma-Roma e Torino-Inter. Alle 18 Cagliari-Juventus

Continuare a correre, mettendo un altro mattoncino verso il sogno scudetto. È questo l'obiettivo dell'Inter di Antonio Conte, che domani a Torino cercherà di consolidare il suo primato in classifica puntando magari ad allungare ulteriormente sugli inseguitori. Una sfida che nasconde comunque insidie, perché i granata di Nicola cercano riscatto e punti salvezza dopo il pesante ko di Crotone. Conte cerca invece l'ottavo successo consecutivo, eguagliando la striscia che aveva già messo in fila tra novembre e gennaio.

Parma-Roma per i giallorossi è la nona partita in 30 giorni. Il tour de force, infatti, è iniziato a San Valentino con l'Udinese e si fermerà solamente tra sette giorni nella sfida con il Napoli che anticipa la sosta per le nazionali. Paulo Fonseca dunque chiederà ancora una sforzo ai suoi giocatori perché la gara del Tardini, considerate le vittorie di Lazio e Atalanta, è di fondamentale importanza per la corsa Champions. Il turn over, però, sarà inevitabile.

"Ci stiamo riprendendo, è stata una bella botta: ieri allenati tutti insieme, la strada per Cagliari è ben in testa ai ragazzi. I sardi hanno cambiato allenatore e ottenuto risultati, sarà una gara importante dopo l'eliminazione. Ci servirà orgoglio e spirito di squadra": così il tecnico della Juventus, Andrea Pirlo, tra l'eliminazione dalla Champions e il prossimo impegno in Sardegna contro i rossoblu.

Probabili formazioni di Parma-Roma.

Parma (4-3-3): 1 Sepe; 5 A.Conti, 27 Bani, 24 Osorio, 3 Pezzella; 23 Hernani, 15 Brugman, 14 Kurtic; 28 Mihaila, 17 Zirkzee, 27 Gervinho. (34 Colombi, 8 Grassi, 9 Pellè, 10 Karamoh, 16 Laurini, 18 Cyprien, 19 Sohm, 20 Zagaritis, 22 Alves, 29 Dierckx, 32 Brunetta, 42 Busi, 98 Man). All.: D'Aversa (squalificato), in panchina Tarozzi. Squalificato: Kucka. Diffidati: Alves, Gagliolo. Indisponibili: Caviglia, Cornelius, Gagliolo, Iacoponi, Inglese, Nicolussi.

Roma (3-4-2-1): 13 Pau Lopez; 3 Ibanez, 4 Cristante, 24 Kumbulla; 2 Karsdorp, 42 Diawara, 14 Villar, 33 B.Peres; 92 El Shaarawy, 11 Pedro; 21 B.Mayoral. (83 Mirante, 87 Fuzato, 20 Fazio, 37 Spinazzola, 23 G.Mancini, 18 Santon, 61 Calafiori, 19 Reynolds, 27 Pastore, 31 C.Perez, 7 Lo.Pellegrini, 9 Dzeko). All.: P.Fonseca. Squalificati: nessuno. Diffidati: Cristante, Ibanez, Bruno Peres, Veretout, Villar. Indisponibili: J.Jesus, Mkhitaryan, Smalling, Veretout, Zaniolo. Arbitro: Piccinini di Forlì. Quote Snai: 5,00; 4,00; 1,65.

Probabili formazioni di Torino-Inter.

Torino (3-5-2): 39 Sirigu; 5 Izzo, 4 Lyanco, 3 Bremer; 27 Vojvoda, 8 Baselli, 38 Mandragora, 7 Lukic, 15 Ansaldi; 11 Zaza, 26 Bonazzoli. (18 Ujkani, 32 V.Milinkovic-Savic, 9 Belotti, 10 Gojak, 13 Rodriguez, 17 Singo, 19 Sanabria, 24 Verdi, 29 Murru, 45 Ferigra, 77 Linetty, 99 Buongiorno). All.: Nicola. Squalificato: Rincon. Diffidati: Belotti, Linetty, Lukic. Indisponibili: Nkoulou.

Inter (3-5-2): 1 Handanovic; 37 Skriniar, 6 De Vrij, 95 Bastoni; 2 Hakimi, 23 Barella, 77 Brozovic, 5 Gagliardini, 14 Perisic; 9 R.Lukaku, 10 Lautaro. (27 Padelli, 97 I.Radu, 13 Ranocchia, 33 D'Ambrosio, 36 Darmian, 8 Vecino, 12 Sensi, 15 A.Young, 24 Eriksen, 7 Sanchez, 99 Pinamonti). All.: A.Conte (squalificato), in panchina Stellini. Squalificati: nessuno. Diffidati: Barella, Bastoni, Brozovic, R.Lukaku. Indisponibili: Kolarov, Vidal. Arbitro: Valeri di Roma. Quote Snai: 7,75; 4,75; 1,40.

Probabili formazioni di Cagliari.

Cagliari (3-5-2): 28 Cragno; 23 Ceppitelli, 2 Godin, 24 Rugani; 25 Zappa, 8 Marin, 32 Duncan, 4 Nainggolan, 18 Nandez; 10 Joao Pedro, 9 Simeone. (31 Vicario, 1 Aresti, 44 Carboni, 15 Klavan, 16 Calabresi, 3 Tripaldelli, 14 Deiola, 19 Asamoah, 20 Pereiro, 27 Cerri). All.: Semplici. Squalificati: Lykogiannis, Pavoletti. Diffidato: Ceppitelli. Indisponibili: Rog, Sottil, Tramoni, Walukiewicz. Juventus (4-4-2): 77 Buffon; 13 Danilo, 4 De Ligt, 19 Bonucci, 33 Bernardeschi; 22 Chiesa, 25 Rabiot, 5 Arthur, 14 McKennie; 7 C.Ronaldo, 44 Kulusevski. (1 Szczesny, 31 Pinsoglio, 3 Chiellini, 8 Ramsey, 9 Morata, 12 Alex Sandro, 16 Cuadrado, 36 Di Pardo, 37 Dragusin, 41 Fagioli). All.: Pirlo. Squalificati: nessuno. Diffidato: Cuadrado. Indisponibili: Bentancur, Demiral, Dybala. Arbitro: Calvarese di Teramo. Quote Snai: 5,75; 4,25; 1,55.