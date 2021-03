Serie A: Milan-Napoli, formazioni

Una scintilla, di forza, coraggio e compattezza. Una scintilla che sta permettendo ad un Milan giovane, in continuo stato d'emergenza infortuni, privo dei suoi leader carismatici, di togliersi comunque grandi soddisfazioni. "E' la scintilla che il Milan deve sempre avere - spiega Pioli - in una stagione ci sono difficoltà da superare, ci sono servite per stimolarci, per svegliarci, ci hanno fatto crescere". Merito della foto della serata degli 'eterni' rigori contro il Rio Ave appesa nello spogliatoio di Milanello. "Ricorda una serata particolare, è utile per capire quali passaggi abbiamo superato per arrivare qui", spiega Stefano Pioli. Qui dove il Milan può giocarsi la qualificazione ai quarti di Europa League contro il Manchester United e, secondo in classifica a sei punti dall'Inter, proverà a confermare anche contro il Napoli di Gattuso che Ibra non è indispensabile per fare bene. "Ibra è il nostro faro ma il Milan è dipendente dal nostro gioco. I leader sono tanti perché riconosciamo un certo modo di stare in campo", afferma sicuro il tecnico rossonero.

Probabili formazioni di Milan-Napoli.

Milan (4-2-3-1): 99 G.Donnarumma; 2 Calabria, 23 Tomori, 24 Kjaer, 19 T.Hernandez; 8 Tonali, 79 Kessie; 56 Saelemaekers, 10 Calhanoglu, 33 Krunic; 17 Leao. (1 Tatarusanu, 90 A.Donnarumma, 5 Dalot, 20 Kalulu, 13 A.Romagnoli, 46 Gabbia, 7 Castillejo, 15 Hauge, 21 B.Diaz, 18 Meite). All.: Pioli. Squalificati: nessuno. Diffidati: Castillejo, Rebic. Indisponibili: Bennacer, Ibrahimovic, Maldini, Mandzukic

Napoli (4-3-3): 25 Ospina; 22 Di Lorenzo, 44 Manolas, 26 Koulibaly, 6 Mario Rui; 5 Bakayoko, 4 Demme, 20 Zielinski; 21 Politano, 9 Osimhen, 24 L.Insigne. (1 Meret, 16 Contini, 23 Hysaj, 33 Rrahmani, 19 Maksimovic, 68 Lobotka, 8 Ruiz, 7 Elmas, 3 Zedadka, 11 Lozano, 14 Mertens, 58 Cioffi). All.: Gattuso. Squalificati: nessuno. Diffidati: Demme, Di Lorenzo, Koulibaly, Lozano, Mario Rui. Indisponibili: Ghoulam, Petagna. Arbitro: Pasqua di Tivoli. Quote Snai: 2,55; 3,25; 2,80