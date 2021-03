Serie A: in campo Cagliari-Juventus 0-1 LIVE

11' GOL! Cagliari-JUVENTUS 0-1! Rete di Ronaldo. Calcio d'angolo dalla destra di Cuadrado per l'inserimento aereo di Ronaldo a centro area. Il colpo di testa potente e preciso dell'attaccante portoghese si insacca in rete. Juventus subito in vantaggio.

Pirlo schiera de Ligt e Chiellini al centro della difesa con Cuadrado e Alex Sandro sulle corsie laterali. A centrocampo, l’allenatore dei bianconeri, sceglie Danilo e Rabiot come centrali con Chiesa e Kulusevski sulle fasce. Davanti, viene confermato Morata al fianco di Ronaldo.

Semplici sceglie il modulo 3-5-2 con il tandem offensivo formato da Joao Pedro e Simeone. A centrocampo, vengono riproposti Nainggolan, Duncan e Marin con Zappa e Nandez sulle fasce. In difesa, l’allenatore degli rossoblu conferma Godin affiancato da Ceppitelli e Rugani. Out lo squalificato Lykogiannis.