Serie A: Juventus-Bologna, formazioni

"Prepariamoci per la prossima sfida": così Cristiano Ronaldo mette nel mirino il Bologna. Il portoghese della Juventus ha postato su Instagram alcune foto dell'allenamento di oggi alla Continassa, con la testa che si è spostata sulla sfida contro i rossoblù in programma domenica alle 12.30 all'Allianz Stadium. E CR7, dopo aver aggiunto un altro trofeo alla sua bacheca e aver toccato quota 760 gol in carriera, non vuole certamente fermarsi.

Probabili formazioni di Juventus-Bologna.

Juventus (4-4-2): 1 Szczesny; 16 Cuadrado, 19 Bonucci, 3 Chiellini, 13 Danilo; 14 McKennie, 5 Arthur, 25 Rabiot, 33 Bernardeschi; 7 C.Ronaldo, 9 Morata. (77 Buffon, 31 Pinsoglio, 8 Ramsey, 22 Chiesa, 30 Bentancur, 34 Da Graca, 36 Di Pardo, 37 Dragusin, 38 Frabotta, 41 Fagioli, 44 Kulusevski, 56 Ranocchia) All.: Pirlo. Squalificati: nessuno. Diffidati: Bentancur, Danilo, Kulusevski, Rabiot. Indisponibili: Alex Sandro, De Ligt, Demiral, Dybala.

Bologna (4-2-3-1): 28 Skorupski, 29 De Silvestri, 23 Danilo, 14 Tomiyasu, 35 Dijks, 30 Schouten, 32 Svanberg, 7 Orsolini, 21 Soriano, 10 Sansone, 99 Barrow. (1 Da Costa, 3 Hickey, 5 Soumaoro, 6 Paz, 15 Mbaye, 8 Dominguez, 16 Poli, 18 Baldursson, 22 Kingsley, 11 Skov Olsen, 55 Vignato, 24 Palacio). All.: Mihajlovic. Squalificati: nessuno. Diffidati: Danilo, Schouten, Svanberg, Tomiyasu. Indisponibili: Medel, Santander. Arbitro: Sacchi di Macerata. Quote Snai: 1,40; 5,00; 7,25.