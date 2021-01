Serie A: Lazio-Sassuolo, formazioni

In campo domenica alle 18 Lazio-Sassuolo. Intanto il difensore della Lazio Luiz Felipe è stato sottoposto in Germania, a Monaco di Baviera, ad un intervento chirurgico artroscopico a carico della caviglia destra. "L'intervento è perfettamente riuscito. Il calciatore verrà sottoposto nei prossimi giorni a monitoraggio clinico per stabilire i tempi necessari per la ripresa dell'attività", fa sapere la Lazio. Per il brasiliano si parla di uno stop di circa due mesi.

Probabili formazioni di Lazio-Sassuolo.

Lazio (3-5-2): 25 Reina; 4 Patric, 33 Acerbi, 26 Radu; 29 Lazzari, 92 Akpa Akpro, 6 Leiva, 21 S.Milinkovic-Savic, 77 Marusic; 17 Immobile, 20 Caicedo. (1 Strakosha, 71 Alia, 14 Hoedt, 13 Armini, 19 Lulic, 16 Parolo, 18 Escalante, 96 Fares, 7 Pereira, 11 Correa, 94 Muriqi). All.: S.Inzaghi.

Squalificati: nessuno.

Diffidati: Caicedo, Escalante, Fares, Hoedt.

Indisponibili: Cataldi, Luis Alberto, Luiz Felipe. Sassuolo (4-2-3-1): 47 Consigli; 22 Toljan, 2 Marlon, 31 Ferrari, 6 Rogerio; 14 Obiang, 73 Locatelli; 23 Traorè, 10 Djuricic, 27 Haraslin; 9 Caputo. (56 Pegolo, 63 Turati, 5 Ayhan, 17 Muldur, 7 Kyriakopulos, 13 Peluso, 4 Magnanelli, 70 Mercati 18 Raspadori, 8 Lopez, 30 Oddei, 92 Defrel). All.: De Zerbi.

Squalificato: Chiriches.

Diffidati: Berardi, Lopez.

Indisponibili: Berardi, Boga, Bourabia, Romagna, Schiappacasse.

Arbitro: Giua di Olbia.

Quote Snai: 1,70; 4,00; 4,75. (ANSA).