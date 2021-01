Serie A: Fiorentina-Crotone, formazioni

Contro il Crotone per riscattare il 6-0 di Napoli. La Fiorentina è attesa domani sera al Franchi da un delicatissimo scontro diretto in cui tecnico e giocatori non possono sbagliare. ''Ogni allenatore vive in base al risultato ma se hai paura di un esonero meglio non fare questo lavoro - ha detto Cesare Prandelli -. Io comunque non ho questa sensazione, vero che veniamo da una sconfitta che mai avevo finora subito, ma mi sono incontrato con Commisso, io sono un positivo e lui pure, c'è grande sintonia''. Adesso però conta solo ripartire per i viola. ''Ci aspetta una gara insidiosa, il Crotone gioca bene, ha idee, ma reazione e orgoglio non mancheranno da parte dei miei giocatori, sanno che bisogna uscire a tutti i costi da questa situazione. Se mi sono mai chiesto 'chi me lo ha fatto fare di tornare alla Fiorentina?' Me lo domandano spesso i familiari e gli amici date le difficoltà, ma è stata un scelta di cuore, e come tale non è mai sbagliata, alla lunga i risultati arriveranno''.

Probabili formazioni di Fiorentina-Crotone.

Fiorentina (3-5-2): 69 Dragowski; 4 Milenkovic, 2 Pezzella, 98 Igor; 23 Venuti, 5 Bonaventura, 34 Amrabat, 10 Castrovilli, 3 Biraghi; 9 Vlahovic, 7 Ribéry (1 Terracciano, 33 Brancolini, 2 Martinez Quarta, 22 Caceres, 78 Pulgar, 92 Eysseric, 6 Borja Valero, 27 Barreca, 77 Callejon, 11 Kouamé, 28 Montiel). All.: Prandelli. Squalificati: nessuno. Diffidati: Ribéry. Indisponibili: nessuno

Crotone (3-5-2): 1 Cordaz; 6 Magallan, 5 Golemic, 26 Djidji; 32 Pedro Pereira, 95 Eduardo Enrique, 21 Zanellato, 77 Vulic, 69 Reca; 25 Simy, 30 Messias. (16 Festa, 22 Crespi,13 Luperto, 24 D'Aprile, 33 Rispoli, 34 Marrone, 10 Benali, 20 Rojas, 28 Siligardi, 23 Mazzotta, 44 Petriccione, 11 Dragus). All.: Stroppa. Squalificati: nessuno. DiffidatI: Messias. Indisponibili: Cigarini, Cuomo, Molina, Riviére. Arbitro: Piccinini di Forlì. Quote Snai: 1,65; 3,85; 5,25.