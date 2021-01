Serie A: Parma-Sampdoria, formazioni

Quagliarella e Keita in attacco dal primo minuto. L'allenatore Ranieri sta pensando a questa soluzione offensiva per la trasferta di Parma. Nelle file della Sampdoria buone notizie per Ekdal, frenato nei giorni scorsi da un problema muscolare. Dovrebbe essere convocato, ma Ranieri potrebbe non rischiarlo, facendo giocare Adrien Silva in regia al suo posto. A centrocampo tornerà Jankto che ha scontato il turno di squalifica. Continua, intanto, il recupero sul campo di Manolo Gabbiadini.

Probabili formazioni di Parma-Sampdoria.

Parma (4-3-3): 1 Sepe; 5 Conti, 2 Iacoponi, 7 Gagliolo, 3 Pezzella; 8 Grassi, 15 Brugman, 23 Hernani; 33 Kucka, 11 Cornelius, 27 Gervinho. (34 Colombi, 29 Dierckx, 31 Ricci, 42 Busi, 17 Dezi, 18 Sohm, 19 Cyrpien, 14 Kurtic, 28 Mihaila, 45 Inglese, 10 Karamoh, 93 Sprocati). All.: D'Aversa.

Squalificati: nessuno.

Diffidati: nessuno.

Indisponibili: Alves, Balogh, Laurini, Nicolussi Caviglia, Osorio, Valenti.

Sampdoria (4-4-2): 1 Audero; 24 Bereszynski, 22 Yoshida, 15 Colley, 3 Augello; 87 Candreva, 18 Thorsby, 5 Adrien Silva, 14 Jankto; 10 Keita, 27 Quagliarella. (34 Letica, 30 Ravaglia, 21 Tonelli, 19 Regini, 6 Ekdal, 16 Askildsen, 38 Damsgaard, 8 Verre, 26 Leris, 11 Ramirez, 9 Torregrossa, 20 La Gumina). All.: Ranieri.

Squalificati: Nessuno.

Diffidati: Ramirez, Tonelli.

Indisponibili: A.Ferrari, Gabbiadini, Prelec.

Arbitro: Manganiello di Pinerolo.

Quote Snai: 2,95; 3,30; 2,45. (ANSA).