L'ex giudice Cpi: 'La corte è stata trasparente, nessun complotto'

"Non c'è stato nessun cortocircuito" nella procedura di richiesta di arresto della Cpi: "E' un passaggio che richiede giorni perché bisogna che il mandato di cattura sia ben scritto, sia ben motivato, vanno studiati gli atti".

Nel frattempo "il catturando gira l'Europa e la corte non sa esattamente dove sia". La Cpi "infatti ha informato sei Paesi, non solo l'Italia. Non c'è nulla di anormale in tutto questo. Nessuna dietrologia, nessun complottismo sull'Italia perché c'è Meloni". Lo dice all'ANSA Cuno Tarfusser, ex giudice della Cpi, ribadendo che il comportamento della corte è stato "assolutamente trasparente".

'Italia rischia procedura violazione statuto'

In merito a possibili misure di ritorsione della Cpi nei confronti dell'Italia per il caso Almasri, la corte "non può irrogare sanzioni agli Stati", ma "applica le norme che gli Stati - tra cui l'Italia - hanno scritto. E le norme evidenziano che - nell'ambito della cooperazione a cui tutti gli Stati sono obbligati - se questa cooperazione viene meno, la corte apre un procedimento nei confronti dello Stato che non ha cooperato, o che è accusato o ritenuto non aver cooperato, e si apre un procedimento di accertamento - o meno - dell'avvenuta violazione degli obblighi statutari". Lo dice all'ANSA Cuno Tarfusser, ex magistrato ed ex giudice della Cpi.

"All'esito, quindi, si chiederà all'Italia di giustificare i motivi. Se questi motivi non sono ritenuti adeguati, la Corte emetterà una decisione in cui accerta la violazione dello Statuto di Roma, e trasmette questa decisione al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite e all'Assemblea degli Stati aderenti allo Statuto di Roma, che poi provvederanno o meno" alle conseguenze, ha sottolineato. "Certamente non c'è scritto in queste norme che la corte può erogare delle sanzioni di qualunque tipo allo Stato". Nel concreto "saranno decisioni politiche, certamente non giudiziarie. L'unica decisione giudiziaria è quella dell'accertamento della violazione".

Riproduzione riservata © Copyright ANSA