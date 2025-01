Lo Russo, 'per ufficio immigrazione Torino accelerare soluzione'

"Come Città abbiamo rappresentato l'esigenza di accelerare la soluzione del problema. Per quanto è di nostra competenza stiamo dando la massima disponibilità col sistema di protezione civile per l'assistenza alle persone in coda e speriamo che attraverso l'azione della questura e una rinnovata azione del ministero dell'Interno questo problema si possa risolvere quanto prima, perché la situazione, così com'è, è intollerabile. La questura ha individuato una strada e speriamo che riesca a portare a casa il risultato quanto prima".

Così, nella diretta radio del martedì, il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, a proposito della situazione dell'ufficio immigrazione di corso Verona, dove ci sono lunghissime code per l'accesso, anche da prima dell'alba.

"La questione è molto articolata, perché c'è stato un carico burocratico ulteriore legato a una serie di strette che sono state date, quindi le persone devono rinnovare quel documento molto più frequentemente", spiega il sindaco, ricordando alcuni dei passi intrapresi. "La questura ha un piano d'azione che prevede il decentramento per queste pratiche - dice -, poi c'è il progetto a breve-medio termine di spostare quell'ufficio in locali della Curia, nell'attesa che un nuovo edificio, di proprietà del ministero, venga completato in via definitiva, ma per questa soluzione ci vorrà più tempo. È una situazione che va risolta e noi faremo la nostra parte - ribadisce -. Si tratta di persone che, per un'inefficienza della burocrazia, devono sopportare disagi davvero eccessivi, tra l'altro per rinnovare un permesso a cui hanno diritto".



