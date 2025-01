Meloni: 'Con l'Arabia accordi per 10 miliardi di dollari'

A gambe incrociate, sui tappeti tradizionali, nel campo tendato del principe e primo ministro dell'Arabia Saudita Mohammad bin Salman, allestito in una zona desertica di Al'-Ula: così si è svolto il bilaterale tra premier Giorgia Meloni e bin Salman, inizialmente allargato alle delegazioni. Dopo la cerimonia di firma della dichiarazione congiunta sulla partnership strategica, e l'incontro bilaterale fra i due leader è previsto un pranzo di lavoro.

"Siamo tutti consapevoli che la relazione tra i sistemi economico e finanziario italiano e saudita ha molti margini di crescita: è comune interesse fare un salto di qualità". Lo ha detto la premier Meloni nel suo intervento alla Tavola Rotonda di Alto Livello organizzata ad Al'-Ula in occasione della sua visita ufficiale in Arabia Saudita, a cui hanno partecipato diverse imprese e società partecipate italiane.

"C'è un enorme potenziale non sfruttato nella nostra cooperazione, e questa visita - ha aggiunto - può aprire una fase completamente nuova nella nostra partnership, e per questo abbiamo elevato le nostre relazioni bilaterali al livello della partnership strategica".



"Il valore complessivo degli accordi firmati oggi durante questa visita è di circa 10 miliardi di dollari. E questa cifra dà un'idea dello straordinario salto che ci siamo impegnati a fare insieme nel nostro futuro lavoro comune. Sono accordi che costituiscono piattaforme su cui costruire insieme ulteriori opportunità", ha spiegato Meloni.







