Mattarella: 'Profondo legame tra l'Italia, il mare e la vela'

L'appuntamento era previsto anni fa, poi saltò per la pandemia, ma il rinvio a questo inizio di 2025 dell'incontro del capo dello Stato, Sergio Mattarella, con la vela azzurra ha permesso di celebrare, oltre alla storia quasi centenaria della federazione, anche un'annata straordinaria per successi, con due ori a Parigi, le vittorie all'America's Cup Women e Youth e ai Mondiali giovanili sul Garda. Risultati che il Presidente ha sottolineato, parlando di "un movimento in continua espansione. Il legame tra l'Italia, il mare e la vela è profondo, ecco perché molti giovani si avvicinano alla vela e questo è forse il successo più grande della federazione".

"La vela rispecchia il rispetto per il mare e per gli elementi che la natura offre - ha detto Mattarella - e in questo si esprime lo spirito sportivo che conquista. C'è anche un rapporto intenso tra natura e tecnologia come dimostra Luna Rossa, seguire le sue prestazioni è stato entusiasmante".

All'incontro hanno partecipato il ministro per lo Sport e i giovani, Andrea Abodi, i presidenti del Coni, Giovanni Malagò, e della Federvela, Francesco Ettore, l'olimpionica Caterina Banti, lo skipper di Luna Rossa, Max Sirena. Malagò ha affermato che "la vela è un'eccellenza dello sport italiano, per partecipazione e risultati", mentre per Ettorre "i successi testimoniano un lavoro prolungato da parte di atleti e tecnici, guidati dal dt, Michele Marchesini. Oltre agli ori di Tita-Banti e Marta Maggetti, i tanti piazzamenti a Parigi promettono un grande futuro", ha aggiunto il n.1 Fiv.

"Abbiamo combattuto e lavorato per perseguire i nostri obiettivi - ha affermato Banti -, abbiamo saputo valorizzare i punti di forza di ciascuno e rendere complementari le diversità.

Vogliamo sognare in grande, nel rispetto dei valori dello sport". "Essere qui è motivo di orgoglio - ha detto Sirena -, grazie presidente per sostenere lo sport e la vela, disciplina che si impegna a divulgare anche valori come la sostenibilità e l'inclusione. Il team che guido ha come obiettivo vincere la Coppa America. Su Luna Rossa sventola con orgoglio il tricolore, è una barca ambasciatrice del made in Italy nel mondo - ha aggiunto -. Poi, grazie alla collaborazione con la Fiv stiamo contribuendo alla futuribilità del movimento".

