Renzi, oggi il centro ha senso se è fuori dal Pd

"Due interessanti incontri si sono svolti in questo fine settimana a Milano e a Orvieto. Bene che si dialoghi su come caratterizzare in modo riformista il centrosinistra. Ho l'impressione che il PD a guida Schlein faccia fatica a rappresentare il mondo del centro che guarda a sinistra. Faccio un esempio: quelli che dicono che vogliono stare nel PD a tutti i costi che cosa fanno sul referendum sul JobsAct? Come fanno a votare contro la separazione delle carriere, storica battaglia dei garantisti di sinistra? La mia opinione è semplice: Schlein ha dato nuova linfa al PD ma lo ha trasformato in un partito molto più di sinistra rispetto a Veltroni o al sottoscritto". Lo scrive il leader di Iv Matteo Renzi nella sua enews in un paragrafo intitolato "Il Centro ha senso se è fuori dal PD".

"E questo 'scopre' il lato più centrista. Insomma: i riformisti devono pensare a un contenitore diverso dal PD se vogliono occupare questo spazio politico. Se invece, del tutto legittimamente, vogliono occupare alcuni posti nelle liste elettorali la prossima volta allora è un altro discorso. Ma a quel punto il centro rischia di occuparlo la Meloni, il che sarebbe quantomeno paradossale. Vi torna?", conclude.



