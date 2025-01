Rampelli (Fdi) con Zazza perdiamo grande amico e acuto giurista

"Sono particolarmente addolorato per la scomparsa dell'avv. Roberto Zazza. Persona di grande dirittura etica e morale, di profonda conoscenza del diritto, con i suoi scritti ha sempre espresso la necessità della riforma dello Stato e ha accompagnato Fratelli d'Italia nelle proposte di riforma e modernizzazione dello Stato e della politica". Così il vicepresidente della Camera Fabio Rampelli.

"Non a caso è stato nominato componente del Cnel su indicazione della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Amministrativista di grandissima capacità, è stato tra i primi visionari ad aderire nel 2013 a Fratelli d'Italia, del quale ha scritto il Regolamento del comitato di garanzia. Particolarmente attivo nell'associazionismo forense, ha contribuito dirigendolo all'Organismo Unitario dell'Avvocatura, ha fondato l'Unione italiana forense e ha presieduto il forum delle professioni.

Autore di saggi e compendi, si è sempre battuto per il rafforzamento della professione e il riconoscimento della dignità sociale ed economica delle arti liberali e umanistiche".

"La nostra comunità umana e politica ha perso un pilastro che ci ha accompagnati con saggezza e generosità in tanti passaggi della nostra storia. A lui e alla sua famiglia va la nostra gratitudine per il contributo prezioso che ha dato, associando alla competenza una impareggiabilità umanità. Proprio a dicembre scorso gli abbiamo conferito la 'medaglia della riconoscenza' per tutto ciò che ha rappresentato. Alla famiglia giunga il nostro abbraccio affettuoso, al Cnel e all'avvocatura le profonde condoglianze".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA