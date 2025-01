Meloni, cambio di passo sui conti, risparmi a scuola e sanità

"L'Upb ha calcolato che risparmieremo 10,4 miliardi di euro nel biennio 2025/26 rispetto a quanto avevamo previsto nel Def dell'aprile 2024" e questo in termini di minori interessi da sostenere sui titoli di Stato. Lo ha sottolineato, secondo quanto si apprende, la premier Giorgia Meloni nel corso del Cdm, parlando di una "buona notizia" sui conti pubblici. La maggiore affidabilità italiana ha detto, si traduce in "una diminuzione dello spread e dei tassi sul debito, e accresce l'appeal dei titoli di Stato italiani". "Dobbiamo essere fieri perché i miliardi risparmiati sono miliardi in più da spendere nella sanità, nella scuola, nel sostegno dei redditi più bassi" è "un cambio di passo radicale rispetto alle scelte irresponsabili del passato".



