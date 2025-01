Mattarella a Zelensky: 'Il nostro sostegno è per la sicurezza dell'Ue'. Il presidente ucraino: 'Mi fido di Meloni'

"Sono lietissimo di accoglierla nuovamente al Palazzo del Quirinale, lei ieri ha visto la presidente del Consiglio e anche io le confermo la determinazione dell'Italia a mantenere pieno, inalterato e costante sostegno all'Ucraina, contro l'aggressione della Federazione Russa. Lo facciamo per l'amicizia che lega Ucraina e Italia, lo facciamo per il rispetto delle regole della comunità internazionale, contro la pretesa di imporre con le armi la volontà ad un altro Paese, ad un altro Stato. Lo facciamo per la sicurezza dell'intera Europa". Lo dice il Capo dello Stato Sergio Mattarella incontrando al Quirinale il presidente dell'Ucraina, Volodymyr Zelensky.

"Lei è il benvenuto in Italia e a Roma. Benvenuto Presidente", ha aggiunto Mattarella.

"Sono molto contento che la vostra posizione sia sempre stata di forte sostegno all'Ucraina, a sostegno del nostro popolo e dei nostri figli. La ringrazio molto. Ho avuto un incontro ieri con la premier Giorgia Meloni. Siamo grati per il sostegno del governo italiano e per questi pacchetti di sostegno all'Ucraina, sia in termini di sostegno al nostro esercito, alla nostra capacità di resistenza, sia in termini di sostegno umanitario al nostro popolo. Sono molto lieto che quest'anno avremo un evento così importante sulla ricostruzione dell'Ucraina, questo riguarda il futuro. Si tratta in ogni caso di vita. Sono molto contento che questa conferenza si tenga in Italia" ha detto Zelensky nell'incontro al Quirinale con il presidente Sergio Mattarella.

Il riferimento di Zelensky è alla Conferenza sulla ricostruzione dell'Ucraina, in programma a Roma il 10 e 11 luglio prossimi.

"Con Mattarella ho avuto un incontro molto positivo, gli ho detto che è ora che venga in Ucraina, l'ultima volta di un presidente italiano in Ucraina è stato 25 anni fa. Quindi è opportuno soprattutto ora che stiamo parlando della conferenza per la ricostruzione" ha poi aggiunto Zelensky in un'intervista a Rainews 24.

Sempre a RaiNews24 il presidente ucraino ha dichiarato: "Per noi è molto importante che la pace arrivi quest'anno, noi la vogliamo più di tutti perché stiamo perdendo più di tutti. Ma dobbiamo metterci d'accordo sulle garanzie di sicurezza sull'Ucraina e sull'Europa e che la Russia non torni ad aggredire l'Ucraina come già avvenuto. Putin ha già mentito in passato e ha lanciato una guerra su larga scala, a noi serve che gli Usa facciano pressione sulla Russia per le garanzie di sicurezza. Il sogno di Putin è annientarci del tutto, le garanzie devono assicurare il suo non ritorno. E va fermato altrimenti andrà avanti in altri Paesi europei, questo è il suo obiettivo: la totale influenza sul continente europeo".

"Per noi è molto importante il sostegno Usa ma ho sempre detto che l'Europa deve avere la sua autonomia, l'Ue può intraprendere passi importanti sui beni russi congelati che poi servirebbero per la ricostruzione dell'Ucraina e quindi gioverebbe anche alle imprese europee e agli specialisti di cui avremo bisogno" ha aggiunto.

"L'Italia a capo del G7 doveva decidere sui beni congelati della Russia, - continua - per noi era molto importante scongelare quei soldi degli oligarchi russi, è stata una decisione molto importante e i soldi li stiamo ricevendo - ha detto il leader ucraino -. Poi ci avete inviato i sistemi di difesa antiaerea, certo come altri Paesi. La posizione della premier e del presidente della Repubblica è molto forte nell'Ue e nella Nato, sono felice che non siete stati mai indecisi" sulla parte con cui stare.

Ieri, Zelensky ha incontrato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. "Mi fido di lei" risponde il presidente ucraino al Messaggero che gli chiede se la premier aiuterà l'Ucraina con il nuovo presidente Usa Donald Trump.

Sempre sull'incontro con Meloni Zelensky ha dichiarato a RaiNews24: " Ieri sera ho avuto un ottimo incontro con Giorgia Meloni, abbiamo un rapporto particolare e sono molto felice, è molto importante che l'Italia sostenga l'Ucraina dall'inizio e voglio ringraziare gli italiani che sostengono l'Ucraina".

E intanto Ursula von der Leyen annuncia oggi nuovi aiuti per Kiev. "L'Europa ha fornito quasi 134 miliardi di euro di sostegno all'Ucraina e altri ne arriveranno. Proprio come la coraggiosa resistenza ucraina, il nostro sostegno sarà costante", ha scritto su X la presidente della Commissione Ue.

