Liberata Cecilia Sala, Cerasa e Calabresi: 'Grande felicità'

"Posso solo esprimere la nostra felicità assoluta, è una gioia indescrivibile. Complimenti a tutti coloro che si sono occupati della sua liberazione e agli organi di informazione che hanno mostrato senso di responsabilità, forse anche in maniera superiore rispetto alle aspettative". Così il direttore del Foglio Claudio Cerasa commenta a caldo con l'ANSA la liberazione di Cecilia Sala, che collabora con il quotidiano. "Non sappiamo ancora gli orari del ritorno - spiega Cerasa -, ma l'aspettiamo a braccia aperte e siamo molto felici di poterla abbracciare".

E grande felicità è stata espressa anche da Mario Calabresi, direttore di Chora Media, la testata per cui Sala lavora ed è andata in Iran. 'Sapevamo che il governo stava lavorando intensamente, ma non ci aspettavamo un ritorno a casa di Cecilia così veloce. Quando è arrivata la notizia a Chora c'è stata grandissima emozione, tutti hanno applaudito. 'Voglio ringraziare Giorgia Meloni, Alfredo Mantovano, Antonio Tajani, l'ambasciatrice italiana a Teheran e tutti gli apparati dello Stato italiano per l'eccezionale lavoro che hanno fatto', afferma il direttore di Chora Media, la testata per cui Sala lavora ed è andata in Iran.

