Schlein: 'Ai ministri 7mila euro in più, agli infermieri 7 euro'

"In questi giorni si dibatte dell'intenzione della maggioranza di aumentare lo stipendio dei ministri di 7 mila euro, invece agli infermieri viene aumentato solo di 7 euro al mese. Cosa ci state dicendo? Per voi il lavoro dei ministri vale mille volte più di quello degli infermieri che si prendono cura degli italiani?". Lo ha detto la segretaria Pd Elly Schlein intervenendo in commissione sul Bilancio.



'Opposizioni unite, dare 5,5 milioni alla sanità'

"Questo è un emendamento unitario delle opposizioni che propone di aumentare il fabbisogno sanitario standard con 5,5 miliardi l'anno per il prossimo triennio, non sarebbero sufficiente a portare la spesa sanitaria italiana alla media europea, ma rappresenterebbe un passo avanti, una inversione di tendenza". Lo ha detto la segretaria Pd Elly Schlein intervenendo in commissione sul Bilancio. "Ragionate, fermatevi, fate uno sforzo e votate insieme a noi questo emendamento. Vi proponiamo una strada diversa dalla vostra, e vi roponiamo di percorrerla insieme. Vedere lo smantellamento del servizio sanitario nazionale ci fa impressione".

Il Pd chiama Giorgetti per riferire in commissione: le coperture non tornano

"L'impianto della manovra è incerto. I conti non tornano: il ministro Giorgetti dovrebbe trovare il tempo e il coraggio per riferire in commissione. Stiamo assistendo a una gestione della discussione estremamente disordinata, con i testi dei relatori che si sovrappongono a quelli presentati dalle opposizioni, senza che questi vengano nemmeno citati o riconosciuti, e continui cambiamenti nell'assetto delle proposte della maggioranza. La verità è che le coperture sono totalmente aleatorie, anche perché la manovra è stata costruita su previsioni di crescita del PIL che sono state dimezzate. Lo conferma l'enorme aumento delle tasse che il governo e la maggioranza stanno infliggendo al paese per coprire le proprie incapacità". Così il capogruppo democratico nella commissione bilancio della Camera, Ubaldo Pagano. "L'unica cosa certa di questa manovra - conclude Pagano - sono l'aumento delle tasse e degli stipendi dei ministri".

Riproduzione riservata © Copyright ANSA