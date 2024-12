In Commissione Bilancio riprende l'esame della manovra

Al via i lavori della commissione Bilancio che riprende l'esame della manovra, con l'obiettivo di arrivare a conferire il mandato al relatore entro domani mattina. "L'unico modo per fermare la manovra è rubarmi il tè", ha detto il sottosegretario al Mef Federico Freni scherzando con i giornalisti prima di entrare nella Sala Mappamondo dove si svolgono i lavori della commissione.

Approvati nuovi fondi per il reddito di libertà

Approvata all'unanimità la riformulazione di un emendamento dell'opposizione (Boschi, Del Barba, Gadda) che rifinanzia il reddito di libertà "per garantire l'effettiva indipendenza economica e l'emancipazione delle donne vittime di violenza". Il fondo che lo finanzia è incrementato di un ulteriore milione di euro all'anno dal 2025.

In arrivo 120 milioni alle missioni internazionali

Aumentano i fondi per le missioni internazionali. Un emendamento dei relatori alla Manovra - all'esame della Commissione Bilancio della Camera - incrementa il fondo ad hoc di 120 milioni nel 2025. In parte, per una quota pari a 70 milioni, le coperture arrivano dalle risorse del ministero degli Esteri.

I nuovi assunti potranno versare più contributi Inps

A partire dal 1 gennaio 2025, i nuovi assunti potranno aumentare il proprio montante contributivo, ovvero l'importo complessivo dei contributi versati nella propria carriera lavorativa, versando all'Inps una maggiorazione della quota di aliquota pensionistica a proprio carico, non superiore ai due punti percentuali. Lo prevede un emendamento dei relatori alla Manovra, depositato sabato sera. I contributi maggiorati non conteranno ai fini della maturazione degli importi soglia per andare in pensione, ma saranno deducibili al 50% dal proprio reddito. L'obiettivo è aumentare l'assegno futuro, una volta raggiunti i requisiti per la pensione.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA