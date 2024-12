Manovra, le novità: dalle scuole paritarie, alle tariffe autostradali, al bonus elettrodomestici

Sale da 800 a 1.000 euro il tetto delle detrazioni per le spese sostenute per frequentare le scuole paritarie: lo prevede un emendamento alla manovra. Era una delle richieste di Noi Moderati, che il Movimento 5 Stelle considera "un privilegio destinato a chi già può permettersi di pagare le rette per l'istruzione privata".



Un fondo con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro, istituito presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, per il Bonus Elettrodomestici, dedicato all'acquisto di grandi elettrodomestici di elevata efficienza energetica, prodotti in Europa, con la sostituzione contestuale di apparecchi meno performanti. Lo annuncia il ministro Adolfo Urso secondo cui la misura prevista dalla riformulazione della Manovra di bilancio "mira a tutelare la produzione nazionale sostenendo le famiglie nei consumi e incentivando l'acquisto di prodotti più efficienti ed ecosostenibili. Così coniughiamo sviluppo industriale e transizione green" ha dichiarato il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso.



Il contributo, valido per l'anno 2025, sarà concesso fino al 30% del costo di acquisto, per un massimo di 100 euro per elettrodomestico, elevato a 200 euro per le famiglie con un Isee inferiore a 25.000 euro. Ogni nucleo familiare potrà richiederlo per un solo elettrodomestico. Un decreto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, definirà entro sessanta giorni i criteri e le modalità di erogazione del contributo.

Le tariffe autostradali relative alle concessioni che non hanno presentato gli aggiornamenti dei piani economico-finanziari, per l'anno 2025, sono incrementate nella misura dell'1,8%, corrispondente all'indice di inflazione programmato per l'anno 2025 nel Piano strutturale di bilancio 2025-2029: lo prevede un emendamento alla manovra presentato dai relatori.

Si amplia da 30 a 35mila euro il tetto di reddito da lavoro dipendente sotto al quale si può accedere alla flat tax per la parte di lavoro autonomo: lo prevede uno degli emendamenti dei relatori alla manovra. L'estensione era stata fortemente sostenuta dalla Lega, che proponeva di alzare il limite a 50mila.

