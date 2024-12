Tajani: 'Ad Atreju per riconfermare il patto politico del 1994'

"Oggi sono qui ad Atreju non solo perché è un dovere essere in mezzo agli amici, ma per riconfermare un patto politico firmato nel 1994 sotto la guida di Silvio Berlusconi, che non è un'alleanza elettorale ma molto di più". Lo ha detto il vicepremier e leader di FI Antonio Tajani, sul palco di Atreju.

"Sono assolutamente convinto che una coalizione politica si basa su alcune fondamenta, la lealtà e l'amicizia, per difendere valori comuni. E noi nella nostra diversità stiamo difendendo valori comuni - ha aggiunto -. Stiamo combattendo, non per una poltrona o un seggio in più. Ma perché bisogna sempre fare una scelta nella vita. La scelta è fra l'ordine e il disordine. Ordine non significa andare tutti in divisa, ma impedire che vinca il caos".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA