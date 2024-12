Simona Agnes: 'Io presidente della Rai? Un onore, un ruolo di garanzia'

'Sono a disposizione per svolgere con la massima serietà e professionalità' l'incarico di presidente della Rai, 'nel pieno rispetto del mandato e del pluralismo e degli orientamenti della commissione di Vigilanza. Sarebbe per me un onore svolgere un ruolo di garanzia, nei confronti di tutti con profondo e convinto spirito di servizio come prima di me ha fatto mio padre, Biagio Agnes che ha dedicato la sua vita alla Rai'. Lo afferma Simona Agnes, consigliere di amministrazione della Rai e candidata alla presidenza, ricordando che il 15 dicembre di 45 anni fa nasceva il Tg3 sotto la direzione di suo padre.

Pd, indisponibili parlare di nomi prima della riforma Rai

La dichiarazione di Simona Agnes di essere una figura "di garanzia non cambia nulla, noi restiamo indisponibili a parlare di nomi prima che della riforma della Rai i ruoli solo dopo". Così il capogruppo Pd in commissione di Vigilanza Rai, Stefano Graziano. "Continuano a parlare di posti e di occupazione e non di ciò di cui ha bisogno la Rai. Il tema non sono le persone ma il metodo usato per individuarle", in questo caso "esclusivamente dal centrodestra".

