Fontana, sulla Consulta la soluzione arriverà a gennaio

"Il 21 scadono" i giudici della corte costituzionale "ma la prossima settimana" convocare il Parlamento in seduta comune "la vedo complicata, c'è il bilancio alla Camera e poi al Senato. Non c'è lo spazio per una seduta comune. Valuto il fatto che si vada a gennaio. Intanto è stato abbassato il quorum, immagino che già alla prossima seduta si possa trovare una soluzione". Lo ha detto il presidente della Camera Lorenzo Fontana, al tradizionale scambio di auguri con la Stampa parlamentare, in corso a Montecitorio.



