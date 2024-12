Conte: 'M5s è la casa di tutti, finita l'epoca delle espulsioni'

"Ci tenevo a parlare alla nostra intera comunità. Nova è il nostro momento rifondativo. È una data che rimarrà nella storia del Movimento. Il 23 e il 24 si è concluso il processo Costituente. Possiamo essere orgogliosi di appartenere a una forza politica che definisce un nuovo orizzonte con la democrazia partecipativa".

Lo ha detto il presidente del M5s Giuseppe Conte in una diretta sul suo profilo Facebook.





"La nostra comunità è la casa di tutti gli iscritti. Qui non c'è posto solo per chi ha visto la propria proposta essere votata. È la casa anche per chi aveva una proposta diversa o non ha partecipato al processo costituente. Che magari ha avuto delle perplessità. Il dubbio è una virtù purché ci si predisponga al dialogo e non agli insulti. Abbiamo bisogno di chi la pensa diversamente, abbiamo bisogno del contributo di tutti. Non è più l'epoca delle cacciate e delle espulsioni, o della decisione padronale per cui c'erano espulsioni a tappeto".

"Qualcuno parla di tribunali, ma abbiamo adottato tutte le cautele del caso. Abbiamo studiato per tempo tutte le conseguenze. Non abbiamo nessun timore. Nella carriera precedente ero un avvocato, ma adesso faccio il politico. Con un team di avvocati, da quando ci siamo insediati, abbiamo spiegato a chi ha tentato di danneggiarci che è un grave danno all'azione del M5s. E chi l'ha fatto ha pagato le conseguenze. Chi si azzarda a intralciate il M5s troverà una solida barriera legale: pagherà gli avvocati, anche i nostri, la lite temeraria, e anche i danni. Questa comunità non può prestarsi a intenti distruttivi".

"Chi delegittima il processo costituente delegittima l'idea fondativa del M5s. Qualcuno parla di scissioni. Io francamente non vedo le ragioni politiche che possano motivare una scissione. Si fa una scissione per perseguire l'autocrazia e respingere la democrazia del M5s? Si fa una scissione per dei principi che noi stiamo difendendo in modo più forte di prima?".

La modifica del limite del doppio mandato "non significa introdurre il carrierismo. - ha proseguito il presidente del M5s in una diretta sul suo profilo Facebook - La vostra soluzione la porterò in Consiglio nazionale e quella soluzione la proporremo a voi, sarete voi a decidere. Il vostro voto conta".

Non scimmiotteremo mai gli altri partiti. Non saremo mai come gli altri partiti. Non risolveremo mai la nostra questione territoriale accogliendo i signori delle tessere, che spostano voti da un alista all'altra. Noi non saremo mai quella roba lì. Porteremo avanti l'etica pubblica, contrastando questo sistema dei signori delle tessere e contrastando la degenerazione partitica, quella di cui parlava Berlinguer".







