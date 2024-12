Beko: stamane dal Papa card.Lojudice con una delegazione degli operai

Questa mattina in Vaticano il card. Augusto Paolo Lojudice, arcivescovo di Siena-Colle di Val D'Elsa-Montalcino e vescovo di Montepulciano-ChiusiPienza, insieme a mons. Giampiero Palmieri, vescovo di Ascoli Piceno e arcivescovo di San Benedetto del Tronto-Ripatransone-Montalto, ha accompagnato da papa Francesco una delegazione dei lavoratori della Beko Europe degli stabilimenti di Siena, Fabriano (Ancona) e di Comunanza (Ascoli Piceno).

"Siamo grati a Papa Francesco - spiega il card. Lojudice - per avere accolto la nostra richiesta di potergli presentare la situazione critica di centinaia di lavoratori della Beko Europe che rischiano il posto di lavoro. Con i miei confratelli vescovi di Ascoli Piceno (mons. Palmieri) e Fabriano (mons. Massara), coinvolti da questa situazione di emergenza, da settimane stiamo cercando di capire come insieme potere essere concretamente vicini ai lavoratori e alle loro famiglie".

"Sapevamo bene - aggiunge Lojudice - di poter contare sul sostegno e l'incoraggiamento di papa Francesco, che ci ha chiesto di essere Chiesa in uscita soprattutto accanto a chi si trova in difficoltà e in stato di fragilità economica e sociale".

Riproduzione riservata © Copyright ANSA