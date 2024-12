Meloni vede Fitto, l'Italia assicurerà un contributo pragmatico

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha ricevuto a Palazzo Chigi il neo vicepresidente esecutivo della Commissione europea per la Coesione e le riforme, Raffaele Fitto. È la prima volta, sottolinea Palazzo Chigi in una nota, che Meloni incontra Fitto nelle nuove funzioni di vicepresidente della Commissione europea. Al centro del colloquio, prosegue la nota, "le sfide future della Commissione europea, a partire dalla realizzazione delle riforme e degli investimenti di lunga durata che contribuiscano a rafforzare la crescita europea".

Meloni "ha assicurato il contributo pragmatico dell'Italia" al lavoro che la Commissione dovrà svolgere per i prossimi cinque anni.



