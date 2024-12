Mattarella: 'Gratitudine e stima per il lavoro dei vigili del fuoco'

"Le celebrazioni della Patrona Santa Barbara costituiscono momento per rinnovare a tutti i Vigili del Fuoco sentimenti di gratitudine e di stima. Con professionalità e spirito di servizio, le donne e gli uomini del Corpo vegliano sull'incolumità pubblica e sulla salvaguardia dei beni e dell'ambiente, nella vita quotidiana come negli scenari emergenziali". Lo afferma il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in un messaggio inviato al Capo del Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, Attilio Visconti.

"I Vigili del Fuoco, componente fondamentale del sistema di Protezione civile, - prosegue - hanno dato prova ancora una volta, in occasione degli eventi calamitosi di quest'anno, di generoso impegno nel soccorso alla popolazione e nelle attività di ripristino dei servizi essenziali. Il conferimento alla Bandiera d'istituto della Medaglia d'oro al Valor civile per l'opera prestata in Emilia-Romagna durante l'alluvione del 2023 è conferma della riconoscenza della Repubblica. Un contributo essenziale quello offerto, altresì, dai reparti specialistici, tra cui la componente aerea, che quest'anno ha celebrato il 70° anniversario di costituzione".

"Forte del suo ricco patrimonio di valori, coltivato anche attraverso le Scuole di formazione, il Corpo Nazionale è chiamato oggi alla applicazione di inedite potenzialità offerte dal progresso tecnologico e informatico alle tecniche di soccorso e pianificazione", ha proseguito Mattarella. Coraggio e abnegazione connotano l'agire dei Vigili del Fuoco. In occasione dell'odierna ricorrenza, la comunità nazionale si inchina con rispetto nei confronti degli appartenenti al Corpo che hanno perso la vita nell'adempimento della loro missione. Alle famiglie colpite vanno le espressioni della più intensa vicinanza. A tutti i Vigili del Fuoco, permanenti e volontari, e ai familiari che assiduamente ne sostengono gli sforzi, rivolgo i migliori auguri di buona festa".



Meloni: 'Grazie a chi garantisce la sicurezza dei cittadini'

"Oggi, nel giorno di Santa Barbara, patrona dei Vigili del Fuoco, della Marina Militare, degli Artiglieri e dei Genieri dell'Esercito, desidero esprimere il mio più sincero ringraziamento a tutti coloro che, con coraggio e dedizione, garantiscono la sicurezza dei cittadini e dell'Italia". Lo scrive sui social la premier Giorgia Meloni. "Il vostro lavoro, spesso svolto in condizioni difficili e rischiose, rappresenta un modello di responsabilità e abnegazione, un esempio prezioso per tutti noi - aggiunge la presidente del Consiglio -. A voi il mio più sentito augurio e il grazie a nome della nostra Nazione. #4dicembre".

La Russa: 'Gratitudine a chi opera al servizio della nazione'

"In occasione delle celebrazioni di Santa Barbara, Patrona della Marina Militare, dei Vigili del Fuoco e dei Genieri dell'Esercito, rivolgo un sentito ringraziamento a tutti coloro che, con coraggio e spirito di servizio, operano quotidianamente al servizio della Nazione e della nostra incolumità. Un sentito pensiero, infine, va ai tanti Caduti che hanno sacrificato la propria vita per il bene altrui". Lo scrive su facebook il presidente del Senato Ignazio La Russa.

Fontana: 'Grazie ai vigili del fuoco, esempio di dedizione'

"Nel giorno dedicato a Santa Barbara, patrona dei Vigili del fuoco, il mio pensiero di profonda gratitudine va a questi eroi silenziosi che rischiano la propria vita ogni giorno per garantire la sicurezza di tutti noi. Il loro esempio di dedizione e spirito di sacrificio ci ricorda il valore della solidarietà e del servizio al prossimo. Grazie di cuore per quello che fate". Lo scrive sui suoi canali social il presidente della Camera Lorenzo Fontana.

Piantedosi ai vigili del fuoco: 'Voi tra i corpi più amati'

"La festività di Santa Barbara, Patrona dei Vigili del fuoco, mi dà l'occasione di rinnovare, a nome dell'intera Amministrazione dell'Interno, il più sincero ringraziamento al Corpo Nazionale, Istituzione di assoluta eccellenza, le cui componenti, siano esse operative o amministrative, svolgono quotidianamente delicatissimi compiti, con il fine ultimo di salvaguardare la pubblica incolumità". Così il ministro dell'Interno, Matteo Pianteosi, nel messaggio ai Vigili del fuoco che celebrano oggi la loro patrona.

"Sono certo - afferma - che questi sentimenti di gratitudine siano condivisi e fatti propri dall'intera collettività che, non a caso, nutre sentimenti di unanime stima e ammirazione nei confronti di quella che è, senza timori di smentita, una delle più prestigiose e amate strutture statuali. Del resto, il Corpo è, per i cittadini, un solido punto di riferimento e un imprescindibile presidio di sicurezza. Lì dove c'è una situazione di pericolo, troviamo sempre un Vigile del fuoco pronto ad intervenire per tendere una mano di aiuto e per prestare assistenza".

"L'abilità tecnica, l'alta professionalità, la specializzazione, la capacità operativa in qualsivoglia scenario, anche complesso - continua -, sono i tratti distintivi delle Donne e degli Uomini del Corpo, di quella che io amo definire una grande famiglia. Per la loro naturale propensione ad essere e comportarsi come una squadra, i Vigili del fuoco sviluppano tra loro un fortissimo legame e un non comune senso di appartenenza. Uno dei principali punti di forza del Corpo è l'essere un apparato organizzativo unitario, in grado proprio in quanto tale di corrispondere, con efficacia e tempestività, alle sfide poste dalle grandi emergenze di carattere nazionale".

