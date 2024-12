Meloni: 'Difenderemo l'occupazione e l'indotto di Stellantis'

"Faremo del nostro meglio per difendere l'occupazione e l'indotto. Abbiamo un tavolo con Stellantis convocato a metà dicembre, speriamo possa essere quello risolutivo". Lo afferma la premier Giorgia Meloni. "Non entro nel merito delle scelte di una grande multinazionale. Credo che l'uscita di Tavares sia il figlio di alcune battaglie sindacali molto forti fatte particolarmente dai sindacati francesi e americani. Quello italiano rispetto a queste urla era un pò afono". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni.

Il tema della protesta di piazza "mi preoccupa meno" anche perchè "penso che normalmente i toni si alzano quando gli argomenti sono deboli e capisco la difficoltà di Landini perché i suoi argomenti sono deboli, come sono deboli i suoi risultati: lo sciopero generale che c'è stato" ha registrato "un'adesione sotto il 6%". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni a Quarta Repubblica su Rete 4 criticando le posizioni del leader della Cgil che si muove da "ragioni ideologiche" e che fa "un'opposizione politica"

E sul governo la premier sottolinea: "Litighiamo tutti i giorni, litighiamo la mattina e beviamo un bicchiere di vino insieme la sera". Giorgia Meloni risponde con una battuta alla domanda sulle liti nel governo nel corso dell'intervista a 'Quarta Repubblica' in onda stasera su Rete 4. "No, non litighiamo - risponde poi seria - qualche inciampo c'è è fisiologico ma sappiamo che cosa gli italiani sperano e si aspettano. Il governo non cadrà".

"Abbiamo fatto una riforma fiscale il cui obiettivo è abbassare le tasse a tutti partendo da chi ha più bisogno. Ma girano castronerie totali, gira questa bufala della tassazione al 56%. Non abbiamo aumentato le tasse...".

"L'operazione è un'operazione di mercato, dopodiché il governo ha degli strumenti per intervenire qualora dovesse rilevare che l'operazione non rientra nell'ambito dell'interesse nazionale. Ma questo è un file che sta seguendo il ministro Giorgetti, mi fido molto del suo giudizio sulla materia e quindi facciamo delle valutazioni assolutamente neutrali, ma nell'interesse nazionale italiano". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni, ospite di Quarta repubblica, su Rete4, parlando dell'offerta di Unicredit su Banco Bpm.

"Abbiamo discusso per anni di una Monte dei Paschi di Siena che drenava i soldi dei cittadini perché dovevamo salvare Monte dei Paschi di Siena: è stato fatto un lavoro molto importante anche da questo governo, Monte dei Paschi è stata risanata, è stata per parti messa sul mercato, il 15% è stato venduto non più tardi di poche settimane fa e chiaramente rientra all'interno di questa strategia, all'interno di questa partita. Le politiche fatte in maniera seria poi danno dei risultati di sistema". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni, ospite di Quarta repubblica, su Rete4.

