Emiliano, 'Puglia migliore Regione per la spesa Fsc'

"Siamo la prima regione per la capacità di spesa dei fondi europei e dei fondi per la coesione che oggi costituirà la base dell'accordo. Abbiamo fatto tutto il possibile, forse anche l'impossibile per recuperare il tempo perduto. Solo pochi anni fa eravamo una delle tante Cenerentole dell'economia italiana, adesso siamo una delle colonne importanti: a detta della stessa premier Meloni - ha evidenziato - siamo la locomotiva della ripresa economica italiana, che è ovviamente insufficiente, ma che cammina anche sulle gambe del Mezzogiorno, in particolare della Puglia". Lo ha detto il governatore della Puglia Michele Emiliano nella sede del Consiglio regionale a Bari dove con la premier Giorgia Meloni ha firmato l'accordo di coesione con la Regione, sbloccando circa 6,3 miliardi.

Emiliano ha precisato che si tratta di una "apparente enorme quantità di soldi, perché servono per una miriade di necessità in tutti i settori della vita dei pugliesi e degli italiani, perché la Puglia è al servizio dell'Italia".

Il governatore ha ringraziato "tutti i miei collaboratori.

Noi abbiamo una burocrazia efficiente, snella, fatta di non tante persone perché siamo la Regione che ha meno personale in proporzione alla quantità di abitanti e siamo stati capaci di fare tutto al meglio".

Con lo sblocco dei fondi, ha aggiunto, "si copre tutta la competenza della Regione Puglia che si occupa di tutto. Sono e centinaia di interventi".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA