Lo sfottò di Grillo, Conte come l'ultimo dei giapponesi

Grillo seduto, in un treno, accanto ad un uomo che sembra un militare giapponese. È la foto che il garante del M5s, all'indomani della debacle del Movimento alle Regionali di Umbria ed Emilia Romagna, ha impostato come stato di Whatsapp. Sotto la scritta "Oz Onoda" che fa pensare ad uno sfottò verso il leader dei Cinque Stelle Giuseppe Conte, già soprannominato in altre occasione "Oz" dal fondatore.

"Onoda" è invece il rimando ad un militare giapponese noto perché a dopo 30 anni dalla fine della seconda guerra mondiale non voleva credere che il conflitto fosse terminato. Lo scorso mese lo stesso Grillo, questa volta sui social, aveva rivendicato il diritto "all'estinzione" del Movimento "che è evaporato".

