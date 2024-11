Meloni a Rio per il G20, oggi il bilaterale con Lula

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è arrivata nella notte a Rio de Janeiro per prendere parte al G20 che si terrà lunedì e martedì. Meloni è atterrata alla Base Aérea do Galeão accolta da un Rappresentante del ministero degli Esteri brasiliano, dall'ambasciatore d'Italia in Brasile, Alessandro Cortese, e dal console generale d'Italia a Rio de Janeiro, Massimiliano Iacchini.

Per la presidente del Consiglio è in programma in mattinata (le 12.10 ora locale, le 16.10 in Italia) il bilaterale con il presidente brasiliano Luiz Inácio Lula da Silva al Forte di Copacabana. In giornata Lula vedrà tra gli altri anche la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, il presidente turco Recep Tayyip Erdogan e quello francese Emmanuel Macron. Meloni interverrà in due sessioni del summit, la prima in apertura dei lavori di lunedì sulla lotta alla povertà.



