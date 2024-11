Tajani contro Orsini: 'I cattivi maestri fomentano la violenza'

"Non mi farò intimidire dalle minacce. Ma considero preoccupante il clima d'odio, anche personale, frutto di calunnie e falsità da parte di presunti intellettuali. Basta cattivi maestri che fomentano la violenza indicando obiettivi da colpire. Continueremo a lavorare per la pace". Lo scrive Antonio Tajani su X rispondendo ad un post di Alessandro Orsini nel quale il professore imputa al ministro degli Esteri "la corresponsabilità nel genocidio a Gaza".



"Musk e Netajani - si legge nel post su X di Alessandro Orsini -. Nessun cittadino americano può dire all'Italia cosa fare... In pubblico. In privato, invece, si riga dritto. Nella foto a destra, Antonio Netajani. Nel mio ultimo libro, ho spiegato che Israele è uno Stato terrorista, di cui Antonio Tajani è un alleato strettissimo. Ecco perché il nostro ministro degli Esteri è noto come 'Netajani'. Al seguente link - prosegue Orsini - troverete la documentazione relativa al terrorismo di Stato d'Israele e la corresponsabilità di Tajani nel genocidio a Gaza".

Riproduzione riservata © Copyright ANSA