Mattarella nel 2022 criticò ingerenze Parigi sul nuovo governo

"L'Italia sa badare a sé stessa nel rispetto della Costituzione e dei valori dell'Unione europea".



Lo disse Sergio Mattarella, come lo stesso capo dello Stato ha ricordato nella nota di oggi, il 7 ottobre del 2022 reagendo a un'intervista rilasciata a Repubblica dalla ministra per gli Affari europei francese, Laurence Boone, in cui mostrava preoccupazione per il nuovo governo in via di formazione a guida Meloni. La presa di posizione del capo dello Stato si sommò all'epoca anche alle dichiarazioni di Mario Draghi sul Consiglio europeo di Praga, dove - disse - è emersa "curiosità" sul nuovo esecutivo ma "nessuna preoccupazione".

Meloni stessa scaricò il suo disappunto su Twitter definendo le parole della ministra d'oltralpe "una inaccettabile minaccia di ingerenza contro uno Stato sovrano, membro dell'Ue". A sua volta la Boone si affidò al proprio gabinetto per precisare che l'intervista semplificava "eccessivamente".



