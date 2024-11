Meloni agli imprenditori: 'L'Italia è forte, l'importante è fare squadra'

"Ci confronteremo e non sempre la penseremo allo stesso modo, ma so che su un punto non ci divideremo, fare quel che è meglio per l'Italia, consapevoli che può raggiungere nuovi primati, dimostrare al mondo quanto vale, tracciare la rotta, è un obiettivo alla nostra portata e possiamo raggiungerlo solo se ci crediamo tutti insieme e remiamo tutti nella stessa direzione come una squadra".

Lo afferma la premier Giorgia Meloni in un messaggio rivolto all'assemblea congiunta di Confindustria Brescia e Bergamo.

"Più è forte la vostra sinergia maggiore è il beneficio che il sistema produttivo italiano nel suo complesso può attrarne". Lo afferma la premier Giorgia Meloni in un messaggio all'assemblea congiunta di Confindustria Brescia e Bergamo. "Fare squadra - aggiunge - soprattutto in un tempo complesso come questo che stiamo vivendo è cruciale per far crescere la competitività delle nostre imprese e rafforzare la capacità di conquistare nuovi mercati. Oggi i principali indicatori macroeconomici ci restituiscono la fotografia di un'Italia solida, in grado di affrontare le difficoltà meglio di altre nazioni europee".



"L'Italia è tornata a correre e il merito di questo successo non è del governo, è delle imprese e dei loro lavoratori, della loro resistenza, della loro intraprendenza, della loro capacità di innovare". Lo afferma la premier Giorgia Meloni in un messaggio all'assemblea congiunta di Confindustria Brescia e Bergamo. "Il Governo - prosegue - ha cercato di fare la propria parte, che è quella di creare un ambiente il più possibile favorevole a chi produce ricchezza e occupazione".

"Abbiamo scritto leggi di bilancio ispirate al buonsenso e al pragmatismo, concentrando tutte le risorse a disposizione per sostenere le imprese che assumono e creano posti di lavoro e rafforzare il potere di acquisto delle famiglie". Lo afferma la premier Giorgia Meloni in un messaggio all'assemblea congiunta di Confindustria Brescia e Bergamo. "Ciò che non abbiamo fatto - prosegue - e che non intendiamo fare neanche in futuro è fare ciò che abbiamo visto in passato, quando si è preferito adottare provvedimenti più utili a raccogliere consenso nell'immediato che a gettare le basi per una crescita duratura".

