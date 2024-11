+++ ANSA: LE NOTIZIE DEL GIORNO ORE 15.00 +++

- QUATTRO ARRESTI PER L'OMICIDIO DEL SINDACO VASSALLO DELITTO A POLLICA NEL 2010, MANETTE A DUE CARABINIERI Ci sono quattro arresti per l'omicidio del sindaco di Pollica Angelo Vassallo ucciso il 5 settembre del 2010. In manette sono finiti l'ufficiale dei carabinieri Fabio Cagnazzo, il figlio del boss nonché collaboratore di giustizia Romolo Ridosso del clan di Scafati Loreto-Ridosso, l'imprenditore Giuseppe Cipriano e l'ex brigadiere dell'Arma Lazzaro Cioffi. Per gli inquirenti, il movente dell'assassinio è nella scoperta da parte del sindaco di un traffico di stupefacenti riconducibile a ambienti della camorra nel quale sarebbero stati coinvolti anche carabinieri.

Vassallo ne avrebbe parlato all'ex procuratore capo di Vallo della Lucania Alfredo Greco prima di poter formalizzare la sua denuncia. In base alle accuse, Cagnazzo si sarebbe speso per depistare le indagini già prima che Vassallo venisse ucciso.

---.

PER GIORGETTI POSSIBILE REVISIONE AL RIALZO DEL PIL 2024 'NON SAREI STUPITO, INCORAGGIANTI LE PROSPETTIVE A BREVE' Alla luce degli ultimi dati 'non sarei stupito da una revisione al rialzo delle stime preliminari del Pil 2024', ha detto il ministro dell'Economia Giorgetti durante l'audizione sulla manovra davanti alle commissioni Bilancio di Camera e Senato. Il Pil, ha aggiunto, dovrebbe tornare in espansione a fine anno, grazie a prospettive a breve termine 'ancora incoraggianti'. La previsione messa nero su bianco dal governo è per una crescita dell'1%. Quanto alle spese per la difesa che l'Italia è chiamata a corrispondere alla Nato, Giorgetti ha definito 'ambizioso' il contributo del 2% del Pil indicando per il 2025 l'1,57%.

---.

DA DOMANI ALLE 5.30 LO SCIOPERO DI 24 ORE DI BUS E METRO NON CI SARANNO FASCE DI GARANZIA. LA PRIMA VOLTA DAL 2005 Scatta domani mattina alle 5.30 lo sciopero nazionale di 24 ore dei mezzi pubblici, con prestazioni ridotte nelle fasce di garanzia, con l'utilizzo del 30% del personale viaggiante, e con una manifestazione a Roma dalle 10.30 davanti al ministero dei Trasporti. Lo hanno proclamato i sindacati dei trasporti di Cgil, Cisl e Uil, Faisa Cisal e Ugl Fna per ottenere il rinnovo del contratto nazionale e protestare 'per la carenza di risorse, la mancanza di politiche di programmazione, la riforma del settore e la salute e sicurezza sul lavoro'. Era dal 2005 che non si programmava uno sciopero senza fasce di garanzia.

---.

INCONTRO SCHOLZ-MERZ PER DISCUTERE LA DATA DEL VOTO CANCELLIERE E LEADER CDU A PRANZO SULLA CRISI TEDESCA Il cancelliere tedesco Scholz incontrerà all'ora di pranzo il leader dell'opposizione Merz per discutere la data del voto in Germania. Scholz non vuole chiedere la fiducia al Bundestag prima del 15 gennaio per poi procedere alle elezioni federali anticipate a fine marzo. Per Merz è troppo tardi, Scholz dovrebbe porre la questione di fiducia in Parlamento 'al più tardi all'inizio della prossima settimana'. Un appello alla responsabilità è venuto dal presidente Steinmeier: 'La nostra democrazia è forte, ma ora è il momento della ragione, non delle tattiche e delle scaramucce. La fine di una coalizione non è la fine del mondo. È una crisi politica che dobbiamo lasciarci alle spalle', ha detto. 'È importante che Berlino mantenga la rotta', ha detto la presidente della Commissione Ue von der Leyen.

---.

COMMESSE ALL'ANAS, VERDINI JR PATTEGGIA 2 ANNI E 9 MESI OK DEL GUP, PENA CONVERTITA IN LAVORI DI PUBBLICA UTILITÀ Il gup di Roma ha dato il via libera al patteggiamento a 2 anni e 9 mesi per Tommaso Verdini, figlio dell'ex parlamentare Denis, coinvolto nell'indagine della Procura di Roma su presunte irregolarità nell'affidamento di commesse all'Anas tra cui una di 180 milioni di euro per il risanamento di gallerie. Il giudice ha dato l'ok anche alla richiesta di conversione della pena ai lavori di pubblica utilità per Verdini jr. Nel procedimento si contestano, a seconda delle posizioni, anche i reati di corruzione e turbativa d'asta.

---.

ATP FINALS, SINNER CON MEDVEDEV, FRITZ E DE MINAUR SORTEGGIATI A TORINO I DUE GRUPPI, AL VIA DOMENICA Il numero 1 del tennis mondiale Jannik Sinner avrà come rivali il russo Daniil Medvedev, l'americano Taylor Fritz e l'australiano Alex De Minaur nel gruppo 'Ilie Nastase' alle Atp Finals, al via domenica. Lo ha stabilito il sorteggio, svoltosi a Torino. Nell'altro gruppo ('John Newcombe') si sfideranno il tedesco Alex Zverev, lo spagnolo Carlos Alcaraz, il norvegese Casper Ruud e l'altro russo Andrey Rublev. Nel doppio, gli azzurri Simone Bolelli e Andrea Vavassori sfideranno Marcelo Aravalo-Mate Pavic, Rohan Bopanna-Matthew Ebden, Kevin Krawietz/Tim Puetz. Nell'altro gruppo Granollers/Zeballos, Koolhof/Mektic, Purcell/Thompson ed Heliovaara/Patten.

---.

TROVATO IL CORPO DI UN BIMBO DI 5 ANNI DISPERSO A VALENCIA ERA IN UNA SCARPATA A CHIVA, FRA I PIÙ COLPITI DALL'ALLUVIONE Il corpo senza vita di un bambino di 5 anni disperso nelle alluvioni che il 29 ottobre hanno messo in ginocchio la provincia di Valencia è stato ritrovato dalla Guardia civile in una scarpata nei pressi del municipio di Chiva, fra i più colpiti dalla catastrofe. Il corpo è stato recuperato ieri, grazie all'impiego dei cani molecolari, nella scarpata nota come il Barranco di Palos, dov'era stato trascinato dalla piena di fango. È stato poi trasferito nella camera mortuaria della Città della Giustizia di Valencia, per essere sottoposto ad autopsia e al test del Dna per l'identificazione.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA