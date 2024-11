Report, la sorella di Giuli assunta dalla Camera, ma lavora per FdI

"Antonella Giuli, vicinissima alla sorella della premier Arianna Meloni, si è occupata per anni di comunicazione di Fratelli d'Italia nei palazzi della politica. Poi lo scorso gennaio è arrivato il salto di carriera: assunta all'ufficio stampa della Camera dei deputati con uno stipendio di circa 120mila euro all'anno. Ne parliamo questa sera alle 20.30 su Rai3". Report introduce così, sulla sua pagina Facebook, una clip che anticipa una delle inchieste in onda stasera in prima serata su Rai3.



Dopo aver acceso un faro sul nuovo ministro della Cultura, Alessandro Giuli, e in particolare sulla gestione del MAXXI, il programma di Sigfrido Ranucci rivolge ora il suo obiettivo sulla sorella. Nella clip, l'autore dell'inchiesta Giorgio Mottola si rivolge prima a Giovanni Donzelli, responsabile organizzazione di Fratelli d'Italia. "È normale che accompagni Arianna Meloni a tutti quanti gli eventi?", chiede riferendosi ad Antonella Giuli. La risposta di Donzelli: "Ma sarà amica di chi vuole? O deve essere solo amica sua?". Mottola incalza: "Sembra quasi una cassa integrazione a zero ore, come quello che a fatto la Santanchè, dove lo Stato paga, la Camera paga e però chi ne beneficia è Arianna Meloni e Fratelli d'Italia. Donzelli ribatte: "Guardi, non lavora, ha lavorato per Fratelli d'Italia, ma poi da quando è stata presa alla Camera dei Deputati, lavora per la Camera dei Deputati".



Mottola intercetta poi la stessa Antonella Giuli all'uscita da Montecitorio e le chiede del suo ruolo all'ufficio stampa della Camera. Lei: "Sono l'addetta stampa della Camera dei deputati da gennaio". Mottola ribatte: "Però ci risulta che lei lavora soprattutto per Fratelli d'Italia, che in ufficio non ci va mai". "Che in ufficio non ci vado mai? Potete chiedere a tutto l'arco costituzionale presente attualmente alla Camera", risponde Antonella Giuli. E Mottola: "Lei oggi ufficialmente ha detto che non ci sarebbe stata". "Sono in ferie", replica lei.



"E però che ci fa alla Camera?", chiede Mottola. "Sono andata a prendere delle cose in ufficio". E al giornalista che segnala che "è da stamattina che è dentro", Antonella Giuli replica: "Ma certo, stavo alla Camera. Pensi che perfino in ferie vado. Sono talmente attaccata al mio luogo di lavoro che vado anche se sono in ferie". Per Mottola, "il sospetto è che lei viene per lavorare per Fratelli d'Italia in realtà". "Ma io le fugo ogni dubbio, non è così", la risposta di Antonella Giuli.

